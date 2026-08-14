Sernac emite alerta de seguridad por licuadoras ante posible riesgo de descarga eléctrica: Revisa los detalles

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por 196 licuadoras eléctricas portátiles de la marca SAMMIC por posibles fallas que podrían provocar descargas eléctricas.

Los productos corresponden a los modelos XM-20, MB-20, B-20, MM-20V, XM-30, MB-30, B-30, MM-30 y MM-30V, comercializados en Chile entre enero de 2019 y mayo de 2026.

La empresa informó que una pieza externa accesible al usuario puede entrar en contacto con el soporte del motor si la primera capa aislante falla, lo que podría exponer al sujeto a descargas eléctricas.

Ahora, no se han reportado accidentes por el uso de estos dispositivos.

¿Cómo saber si el artículo está afectado?