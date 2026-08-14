Sernac emite alerta de seguridad por licuadoras ante posible riesgo de descarga eléctrica: Revisa los detalles

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por 196 licuadoras eléctricas portátiles de la marca SAMMIC por posibles fallas que podrían provocar descargas eléctricas.
Los productos corresponden a los modelos XM-20, MB-20, B-20, MM-20V, XM-30, MB-30, B-30, MM-30 y MM-30V, comercializados en Chile entre enero de 2019 y mayo de 2026.
La empresa informó que una pieza externa accesible al usuario puede entrar en contacto con el soporte del motor si la primera capa aislante falla, lo que podría exponer al sujeto a descargas eléctricas.
Ahora, no se han reportado accidentes por el uso de estos dispositivos.
¿Cómo saber si el artículo está afectado?
- Se puede acceder a través del sitio web de la misma empresa, haciendo clic aquí.
- También pueden acceder a través de código QR que ha dispuesto la compañía.
- Si el producto resulta estar en la lista de los afectados, la institución realizará sin costo el reemplazo de los artefactos dañados. La reparación tiene una duración aproximada de hasta cinco minutos.
- Si la máquina fue adquirida de segunda mano, el lugar de compra ya no está en funcionamiento o el propietario no recuerda dónde la adquirió, se debe contactar con SAMMIC a través del siguiente correo: recall@sammic.com.
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