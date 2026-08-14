Ministro Arrau tras detención de mujer que amenazó a presidente Kast: “El respeto a la autoridad es algo que tenemos que reinstaurar”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó este viernes la detención de la mujer que difundió amenazas de muerte contra el presidente José Antonio Kast en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer de 23 años, residente de Talca, publicó un mensaje que atentó contra la integridad física del mandatario, según confirmó la Brigada del Cibercrimen Metropolitana.

De acuerdo con la subinspectora Odette Gutiérrez, de la citada unidad, la amenaza fue detectada por Meta Platforms, empresa que envió una alerta a la policía especializada.

“Se tomó conocimiento ayer de una alerta a través de una cooperación internacional que tenía relación con una amenaza que se estaba realizando contra el Presidente. Esta amenaza tiene relación con una fotografía tomada afuera de un edificio público en Talca”, explicó.

Tras ello, se procedió a la detención de la implicada por el delito de amenazas contra la autoridad y se derivaron los antecedentes del caso al Ministerio Público para esclarecer los hechos.

Además, se informó que la mujer pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Talca.

Autoridad califica de graves las amenazas

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública calificó de “graves” las amenazas vertidas contra el Ejecutivo y destacó el rápido trabajo de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), según consignó T13.

“A las pocas horas esa persona estaba siendo interrogada en el cuartel de la PDI, que actuó rápidamente”, valoró.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que “el respeto a la autoridad es algo que tenemos que reinstaurar en este país. La autoridad fue minada durante mucho tiempo a través de la política, de las leyes; no solamente la autoridad presidencial, sino la autoridad policial y en la sala de clases“.

“Tenemos que respetar a la autoridad porque sin autoridad no hay orden, y sin orden no hay posibilidad de progresar en ningún país”, argumentó.