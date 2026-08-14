Clicks tech de la semana: Gemini alcanza mil millones de usuarios, nuevos lanzamientos de Google y HP OmniBook llega a Chile

Esta semana, el mundo de la tecnología ha estado marcado por importantes anuncios y revelaciones que captaron la atención de fanáticos y fanáticas.
Nuevos lanzamientos tecnológicos se tomaron la escena tanto en Chile como en el mundo e impresionantes metas se alcanzaron en materia de inteligencia artificial.
Gemini superó los mil millones de usuarios
- Gemini superó los mil millones de usuarios activos al mes, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google, según anunció el director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai.
- El ejecutivo explicó que los usuarios utilizan la aplicación de inteligencia artificial “para despertar nuevas ideas y realizar tareas”. Con esta cifra, Gemini se convirtió en el decimocuarto producto de Google en superar la barrera de los mil millones de usuarios, sumándose a servicios como el buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome.
Milestone alert 🎉To celebrate more than 1 billion monthly active users in the @GeminiApp — making it the fastest-growing product in our history — we’re sharing some key insights into how people around the globe are using the app:
🗣️ 63% of users talk to Gemini out loud
🤝 One… https://t.co/Y5lsa5rdNO
— News from Google (@NewsFromGoogle) August 11, 2026
Google y sus nuevos lanzamientos
- Google presentó una nueva generación de dispositivos Pixel que incluye los Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, diseñados para aprovechar las capacidades de Gemini Intelligence, con mejoras en cámara, rendimiento, autonomía y durabilidad.
- A ellos se suman el Pixel Watch 5, que incorpora funciones de salud y entrenamiento impulsadas por Gemini, un GPS más preciso, pantalla de hasta 3.000 nits y hasta 40 horas de autonomía; y los Pixel Buds Pro 2, que añaden cancelación de ruido dinámica, controles mediante Gemini, sincronización con el reloj y traducción en vivo de más de 70 idiomas.
- Finalmente, Google presentó el Pixel Tag, su primer localizador de objetos, que utiliza la red Find Hub para encontrar artículos como llaves, carteras o equipaje: Cuenta con UWB, batería reemplazable de hasta un año y un botón que permite hacer sonar un teléfono Android vinculado.
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HP presenta en Chile la familia HP OmniBook
- HP anunció la llegada a Chile de la familia OmniBook, un nuevo portafolio de computadores con inteligencia artificial diseñado para distintas necesidades de trabajo, estudio y creación de contenido. La línea está compuesta por los modelos OmniBook Ultra, OmniBook X, OmniBook 5 y OmniBook 3.
- Entre sus principales características, los equipos destacan por su autonomía, movilidad y funciones de inteligencia artificial. Dependiendo del modelo, incorporan procesadores Intel Core Ultra o Qualcomm Snapdragon y herramientas de IA orientadas a tareas como videollamadas, productividad y creación de contenido.
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Samsung y su nuevo refrigerador inteligente que permite ver su interior sin abrirlo
- Samsung presentó en Chile el nuevo Bespoke AI Refrigerador French Door con AutoView, un modelo que combina un diseño contemporáneo con funciones de inteligencia artificial y conectividad. Su formato French Door busca integrarse a distintos estilos de cocina, mientras que su propuesta apunta a hacer más cómoda la organización y el acceso a los alimentos.
- Entre sus principales características destaca AutoView, una función que permite visualizar el interior del refrigerador con dos golpes suaves sobre la puerta, sin necesidad de abrirla. También incorpora una congeladora con cajones para facilitar el orden y la visibilidad de los alimentos, además de puertas diseñadas para optimizar el espacio en la cocina.
- El refrigerador también se integra al ecosistema SmartThings, permitiendo gestionar distintas funciones desde el smartphone. Según Samsung, la combinación de diseño, tecnología y conectividad busca adaptar el electrodoméstico a las nuevas formas de vivir y convertirlo en un elemento integrado al hogar inteligente.
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