Biministro Mas tras fallo del TC sobre relocalización acuícola: “No es una buena noticia para la pesca y agricultura de nuestro país”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se pronunció tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que acotó las normas sobre microrrelocalizaciones de concesiones acuícolas contenidas en la megarreforma.

Mas calificó la decisión como una mala noticia para el sector.

“La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la posibilidad de eximir de evaluación ambiental las microrrelocalizaciones de hasta 350 metros no es una buena noticia para la pesca y agricultura de nuestro país”, afirmó Mas.

El ministro precisó que, pese a la decepción por el fallo, el gobierno respeta las resoluciones del TC y valora que lo esencial del proyecto de reconstrucción haya sido validado. “Como gobierno respetamos las decisiones del Tribunal Constitucional y valoramos que lo esencial del proyecto de reconstrucción haya sido validado y será ley“, sostuvo.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre las microrrelocalizaciones no es una buena noticia para la pesca y acuicultura de nuestro país. Respetamos el fallo y valoramos que lo esencial del proyecto de #ReconstrucciónNacional haya sido validado. Como Gobierno, seguiremos… pic.twitter.com/TKuP5vbkVP — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) August 14, 2026

Gobierno anuncia medidas para reactivar el sector acuícola

Mas reafirmó el compromiso del Ejecutivo con los trabajadores de la pesca y la acuicultura, particularmente en el sur del país, y anunció que el gobierno impulsará medidas para reactivar el sector.

“Nuestro gobierno trabajará sin descanso para reactivar este sector a través de la facilitación regulatoria, de la mejor gestión y tomar todas las medidas necesarias para fomentar la creación de empleo, aumentar la producción y seguir potenciando a Chile como una potencia acuícola y la salmonicultura“, señaló el ministro.