Luigi Mangione se declara culpable: “Le disparé al Sr. Thompson y murió”

(CNN)— Luigi Mangione se declaró culpable de los cargos federales en su contra por las acciones que derivaron en el homicidio del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson. “Le disparé al Sr. Thompson y murió”, declaró este viernes ante el tribunal. “Sabía que lo que hacía era ilegal”. Su sentencia se dictará el 18 de diciembre.

Dijo que, tras años de sufrir dolor por una fractura de espalda y presenciar experiencias similares en otras personas, se enteró de que UnitedHealthcare celebraría su reunión anual de inversores en diciembre de 2024. Mangione comentó que no se había publicado la ubicación, pero que investigó para averiguarla y quiénes asistirían.

“En noviembre de 2024 viajé desde fuera del estado de Nueva York a Manhattan. Luego envié un correo electrónico a la directiva de UnitedHealthcare, haciéndome pasar por un inversor de una empresa que gestiona más de 15 mil millones de dólares en activos y solicitando información sobre la conferencia. A diferencia de mis interacciones anteriores con aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora”, dijo Mangione.

Luigi Mangione ha aceptado “total responsabilidad por la muerte de Brian Thompson” al declararse culpable, según informó su abogada, Karen Friedman Agnifilo.

“Creía que el sistema le había fallado y arruinado la vida”, añadió Agnifilo.

“Hoy es un día solemne y significativo. Con su declaración de culpabilidad, el Sr. Mangione ha aceptado la plena responsabilidad por la muerte de Brian Thompson, ocurrida el 4 de diciembre de 2024, a las afueras de la conferencia de inversores de UnitedHealthcare en Midtown Manhattan. Fue un único y trágico suceso. Sin embargo, está siendo procesado dos veces por la misma conducta”, declaró.

“Como explicó Luigi hoy ante el tribunal, sufrió años de dolor intenso y debilitante tras una fractura de columna, mientras intentaba comprender el sistema de salud y el seguro médico. Al igual que miles de personas que se han puesto en contacto con nosotros tras esta tragedia para compartir sus experiencias, creía que el sistema le había fallado y arruinado la vida”, afirmó en la rueda de prensa celebrada hoy tras la conclusión de la audiencia de Mangione.

Friedman Agnifilo había dicho a la jueza del caso minutos antes que Luigi Mangione estaba dispuesto a declararse culpable de los cargos penales federales relacionados con el ataque mortal a tiros contra Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, dijo este viernes su abogada, Karen Friedman Agnifilo, a la jueza del caso.

“El Sr. Mangione está dispuesto a declararse culpable de los cargos en este momento”, declaró Karen Friedman Agnifilo.

La jueza Margaret Garnett le preguntó a Mangione si eso era cierto. Él se inclinó hacia el micrófono y respondió afirmativamente.

Garnett le explicó que se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. “Al declararse culpable, se expone a la posibilidad de cualquier combinación de castigos, al menos hasta el máximo”, dijo Garnett.

La jueza le dijo a Mangione que en el sistema federal no existe la libertad condicional y que, si bien se le puede descontar la pena por buena conducta, deberá cumplir al menos el 85 % de la condena.

La sentencia podría ir seguida de hasta cinco años de libertad supervisada por cada cargo y una multa máxima de US$ 250 por cada cargo, indicó Garnett, quien también podría ordenar la restitución.

Le preguntó entonces si comprende que podría enfrentarse a una condena total de cadena perpetua, y Mangione confirmó que sí.

Garnett también hizo referencia al caso estatal pendiente, indicando que si Mangione es declarado culpable y sentenciado en ese caso, sus condenas podrían cumplirse consecutivamente. Mangione confirmó que también lo entendía.

Posteriormente, Mangione prestó juramento.

La jueza Margaret Garnett declaró que, basándose en la actitud actual de Luigi Mangione y sus respuestas en el tribunal hasta el momento, considera que está en condiciones de declararse culpable.

Minutos atrás, Mangione afirmó que nunca había recibido tratamiento ni había sido hospitalizado por ninguna enfermedad mental o adicción. Añadió que había tomado trazodona dos días antes para dormir, pero que no le afectaba la capacidad de seguir el procedimiento.

Cuando la jueza le preguntó si creía estar lúcido, respondió: “Sí”.

La defensa presenta una moción para desestimar los cargos estatales, en contra de los “dobles enjuiciamientos”

La defensa de Luigi Mangione ha presentado una moción para desestimar la mayoría de los cargos estatales en su contra relacionados con el asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

Karen Friedman Agnifilo solicitó al tribunal estatal que desestime los cargos por homicidio intencional sin premeditación y posesión de armas que pesan contra su cliente, según consta en la moción.

Esto representa siete de los ocho cargos estatales, quedando el cargo restante por posesión de una tarjeta de identificación supuestamente fraudulenta, “un hecho ocurrido en una fecha y lugar diferentes a los de los demás cargos”, indica la moción.

Los demás cargos deben desestimarse porque Mangione se declaró culpable hoy ante un tribunal federal de los cargos relacionados a la muerte de Thompson, argumenta la moción, alegando que “los dos enjuiciamientos derivados del mismo suceso” violaron los derechos de Mangione.

La moción alega que la Fiscalía del Condado de Nueva York y el Departamento de Justicia de EE.UU. coordinaron indebidamente sus esfuerzos para asegurar que el caso estatal se juzgara antes que el federal, con el fin de evitar la doble incriminación.

Los fiscales federales y estatales “han sensacionalizado este caso y aplicado erróneamente las leyes para imputarle cargos excesivos”, alega la moción.

“Al coordinar y planificar explícitamente el orden de los procesos judiciales contra el Sr. Mangione para maximizar su castigo y aumentar las posibilidades de condena de cada gobierno”, afirma la moción.

Un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Manhattan declaró que están “preparados para litigar las mociones de la defensa”.

Mangione se declaró culpable de cargos federales de acoso por el asesinato de Thompson, antes del juicio estatal programado para el 8 de septiembre.

Con infomación de Elise Hammond, de CNN.