SUBREI rechaza acusación de EE.UU. sobre transbordo ilegal de productos chinos

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) respondió a la publicación del informe estadounidense “The Great Transshipment Scam”, en el que la Casa Blanca acusa a Chile de ser cómplice de evasión arancelaria ligada a China.

El organismo señaló que el informe no atribuye a Chile conducta alguna de transbordo ilegal ni identifica operaciones específicas que involucren al país, aunque lo incluye dentro de una lista de más de 40 economías clasificadas en distintas categorías según su estructura productiva, logística y comercial.

“Chile no fue consultado sobre esta materia en el marco de esta investigación y tampoco comparte el análisis planteado en el informe. Chile administra su comercio exterior con estrictos controles de origen y verificación de mercancías, cumple cabalmente las disposiciones de sus acuerdos comerciales que regulan el tránsito y transbordo, y aplica mecanismos de control consistentes con los estándares internacionales“, especificaron desde la SUBREI.

“Chile está al tanto de la preocupación que el transbordo ilegal representa para Estados Unidos a nivel global. No obstante, a Chile no se le han planteado antecedentes que den cuenta de prácticas de este tipo en envíos procedentes de nuestro país”, puntualizaron.

¿En qué consiste la acusación de EE.UU. a Chile?

El informe estadounidense define el transbordo ilegal como la práctica de reetiquetar, reempacar, refacturar o someter a un procesamiento menor productos de origen chino en un tercer país antes de ingresarlos a Estados Unidos, con el objetivo de eludir los aranceles más altos que Washington aplica directamente a China.

Según la Casa Blanca, esta práctica se intensificó luego de que la primera administración Trump impusiera aranceles bajo la Sección 301 en 2018, lo que llevó a exportadores chinos a redirigir sus envíos a través de terceros mercados.

Dentro de la clasificación del informe, el “Tier 3” agrupa a economías más pequeñas que, sin manejar los mayores volúmenes de comercio transbordado, ofrecen ventajas específicas que las vuelven atractivas para este tipo de operaciones, entre ellas, Chile.

Entre esas ventajas se menciona la mano de obra de bajo costo, reglas permisivas de zonas francas, acceso portuario estratégico, bodegaje bajo régimen aduanero especial, capacidad de ensamblaje de nicho y acceso preferencial al mercado estadounidense.