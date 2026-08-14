“Nuestros desafíos en materia de deportes siguen plenamente vigentes”: Gobierno tras la salida de Natalia Duco

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó la salida de Natalia Duco desde el Ministerio del Deporte.

Su renuncia se confirmó la noche de ayer jueves, en medio de cuestionamientos por mal uso de recursos fiscales, al asistir a una fiesta con alcohol y karaoke, a la que habría llegado en un vehículo institucional, según reveló La Tercera.

Tras ello, el presidente José Antonio Kast nombró al abogado Francisco Riveros como nuevo titular del Deporte.

En un punto de prensa posterior al cambio de gabinete, Alvarado manifestó sus agradecimientos a Duco, por su “dedicación, esfuerzo, trabajo, compromiso y energía que le puso al día a día”.

“Nuestros desafíos en materia de deportes siguen plenamente vigentes y a partir de hoy le damos la bienvenida a Francisco Riveros, quien asume la responsabilidad de conducir este importante ministerio y cumplir los objetivos y propósitos que el presidente se ha impuesto para este sector”, dijo.

“Desearle la mejor de las suertes a Francisco; él ya ha estado trabajando con nosotros desde inicios de este gobierno en una función interna, propia de las gestiones de control de las auditorías. Ese conocimiento, más su formación profesional, no tengo dudas que va a significar un aporte extraordinario y muy importante para su gestión en el ministerio. Bienvenido a bordo”, agregó.

Francisco Riveros cuenta con experiencia en el mundo deportivo. Entre 2007 y 2009 se desempeñó como gerente general de Palestino. Posteriormente, fue gerente jurídico y de asuntos corporativos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

En el ámbito académico, ha sido parte de programas vinculados al derecho deportivo de la Universidad de los Andes.