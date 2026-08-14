Las primeras palabras de Francisco Riveros como ministro del Deporte: “Me voy a trabajar”, foco en el fútbol profesional y el deporte federado

El nuevo ministro del Deporte, Francisco Riveros, entregó este viernes sus primeras definiciones tras asumir la cartera en reemplazo de Natalia Duco y anunció que su gestión mantendrá el plan A Mover Chile, además de poner especial atención en el deporte federado y el fútbol profesional.

Riveros asumió durante una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda y encabezada por el Presidente José Antonio Kast. La instancia estuvo marcada también por la presencia de Duco, quien se mostró visiblemente emocionada y con lágrimas durante el juramento de su sucesor.

Tras la ceremonia, Riveros habló desde el frontis de La Moneda y comenzó por agradecer al mandatario por su nombramiento.

“Quiero partir por agradecer al Presidente de la República por haberme dado el honor de poder servir a Chile, servir a sus ciudadanos y servir a sus deportistas a través de todo el trabajo que podemos hacer en el Ministerio del Deporte”, señaló.

Riveros también adelantó algunas áreas que pretende priorizar durante su gestión.

“Tengo especial interés en el deporte federado, en el fútbol profesional y en desarrollar el potencial inmenso que tiene Chile en materia deportiva”, sostuvo.

El énfasis en el fútbol coincide con parte de su trayectoria profesional. Riveros fue gerente general de Palestino entre 2007 y 2009 y posteriormente ocupó cargos vinculados a la organización deportiva. Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023.

Duco se emociona durante ceremonia de cambio de gabinete

La ceremonia significó también la despedida formal de Natalia Duco, cuya salida del Gobierno se había confirmado durante la noche del jueves.

La exlanzadora de bala estuvo presente durante el cambio de mando y se emocionó hasta las lágrimas mientras Riveros asumía formalmente el ministerio. El Presidente Kast dedicó además palabras de reconocimiento a la exsecretaria de Estado y expresó su confianza en que continuarán los avances de la cartera.

Riveros también tuvo palabras para su antecesora y anunció que ambos sostendrán una reunión para concretar el traspaso del ministerio.

“Quiero también agradecer a la ministra saliente, con quien nos vamos a reunir y con quien vamos a hacer un traspaso, que me va a entregar todo lo muy valioso que ha hecho por el deporte chileno en este tiempo”, manifestó.

Luego cerró su primera intervención como secretario de Estado con una breve frase: “Muchísimas gracias y ahora me voy a trabajar”.

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