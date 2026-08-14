Más de 2.000 personas recorrerán la Alameda por el Día Mundial del Folklore: Habrá festival gratuito en Santiago

Más de 2.000 personas participarán el sábado 29 de agosto en un pasacalle por la Alameda, como parte de la XV versión del Festival del Día Mundial del Folklore, que continuará con una jornada gratuita de música y danza en el Parque San Borja, en Santiago.

La actividad, organizada por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile con apoyo del Gobierno Regional de Santiago, comenzará a las 10:00 horas y reunirá a agrupaciones provenientes de distintas regiones del país, además de representantes de comunidades extranjeras residentes en Chile.

El recorrido por el centro de la capital dará paso posteriormente al encuentro artístico en el Parque San Borja, ubicado a pasos de Metro Universidad Católica. Allí se presentarán, entre otros, el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA) y el Ballet Folklórico Antumapu.

La programación también contempla un espacio dedicado a la cueca, con la participación de Daniel Muñoz y Los Marujos y Los Santiaguinos.

Además de las expresiones tradicionales chilenas, la jornada incorporará agrupaciones vinculadas a las culturas de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, País Vasco y Ucrania.

“Queremos que este festival sea una gran celebración de nuestra cultura, pero también una oportunidad para encontrarnos y reconocernos en nuestra diversidad. El folklore está vivo y cobra sentido cuando se comparte y transmite”, señaló Óscar Ramírez, director artístico de Antumapu y organizador del encuentro.

Una celebración que regresa a las calles de Santiago

El festival tiene una trayectoria de más de una década en la capital. Registros de la Universidad de Chile muestran que Antumapu ya desarrollaba una celebración por el Día Mundial del Folklore en el Parque San Borja en 2012.

El formato ha crecido con el paso de los años.

View this post on Instagram A post shared by Festival del Día Mundial del Folklore (@diamundialdelfolklorechile)

En 2024, la XIII edición congregó a 2.850 participantes y 117 agrupaciones, mientras que en 2025 fueron convocados más de 2.000 artistas y un centenar de conjuntos para recorrer la Alameda y participar posteriormente en el encuentro del Parque San Borja.

La conmemoración internacional se realiza cada 22 de agosto, fecha relacionada con la primera utilización documentada del término folklore por el escritor británico William John Thoms, en 1846.