Colombia: De la Espriella propone “Plan Marshall” para ayudar a reconstrucción del departamento del Chocó tras terremoto

(EFE) – El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este viernes que tiene en mente un proyecto semejante al ‘Plan Marshall’ para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes causó una gran destrucción en varias partes del país.

“Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo De la Espriella a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional.

El ‘Plan Marshall’ fue un millonario programa puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

De la Espriella, que ya había visitado Quibdó el pasado martes para constatar los daños causados por el terremoto en el Chocó (oeste), donde hubo 13 muertos y numerosas casas y edificios destruidos, regresó este viernes a la ciudad capital para hacer un recorrido por barrios y centros educativos afectados.

El mandatario, que asumió el cargo hace solo una semana, ha tenido que hacer frente desde el tercer día de su mandato a los efectos del terremoto cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, un pueblo del Chocó, y que deja hasta la fecha 285 muertos y 379 desaparecidos.

Según el presidente, Colombia es un país que ha estado acostumbrado a reponerse de las adversidades y ante esta tragedia “lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer unidos como sociedad”.

“Yo estoy trabajando 20 horas al día; eso me llena el corazón, quiero ayudar a la gente. Creo que en medio de toda esta tragedia aquí hay una oportunidad muy grande para el Chocó”, dijo al hablar de la reconstrucción de esa región.

De la Espriella, que se ha propuesto descentralizar el Gobierno, incluso con despachos presidenciales fuera de Bogotá, añadió: “Todos estos territorios que han sido olvidados y ahora devastados por la naturaleza, tenemos que reconstruirlos; hay una gran labor por delante”.

Después de visitar Quibdó el presidente se trasladará a Pereira, capital del departamento de Risaralda, una de las ciudades más dañadas por el terremoto; luego irá a las localidades de El Cairo y Toro, en el Valle del Cauca, y cerrará su jornada en Cali, la capital regional, donde el pasado 7 de agosto juró el cargo para el período 2026-2030.