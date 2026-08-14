Meta multada con casi mil millones de dólares y los bots ya superan a los humanos en internet: Las noticias tech de la semana

La semana tecnológica estuvo marcada por cuatro noticias de alto impacto que el analista Alejandro Alaluf analizó en CNN Chile Tech.

Meta recibió la multa más grande de su historia

Un tribunal de Nuevo México condenó a la compañía de Mark Zuckerberg a pagar 942 millones de dólares por no proteger adecuadamente a menores de edad en sus plataformas. El fallo calificó el daño como un “perjuicio colectivo” y estableció un precedente legal relevante para la industria. Como parte de la resolución, Meta deberá reforzar la verificación de edad, limitar el acceso de menores y restringir notificaciones en horarios escolares y nocturnos. En paralelo, Zuckerberg publicó un manifiesto de más de 6.500 palabras titulado “The Future is for Everyone”, donde describió una futura “superinteligencia personal” basada en IA que asistirá a todos los usuarios de internet. Además, en octubre se estrenará “The Social Recording”, secuela de “The Social Network”, centrada en el caso Cambridge Analytica, que podría marcar un nuevo capítulo en la percepción pública de Meta.

Por primera vez, los bots superaron a los humanos en internet

Según datos de Cloudflare, el 57,4% del tráfico web correspondió a automatizaciones, agentes e inteligencia artificial, mientras que solo el 42,6% fue generado por personas. En Estados Unidos la brecha fue aún mayor: 68,6% de tráfico automatizado versus 31,4% humano. Este fenómeno comenzó a transformar la economía digital, que durante décadas se sostuvo en métricas como clics, tiempo de permanencia y visitas de usuarios reales.

Spotify alcanzó los 300 millones de usuarios premium

La plataforma de música en streaming reportó este hito junto a 777 millones de usuarios activos mensuales. América Latina representó el 21% de esa base total, y el 24% de los usuarios latinoamericanos paga por el servicio premium. Además, Spotify anunció que comenzará a marcar con un sello de agua todo el contenido generado con inteligencia artificial, tanto canciones como perfiles de artistas.

La Generación Z vuelve al entretenimiento análogo

Pese al dominio digital, los jóvenes aumentaron la asistencia al cine hasta niveles previos a la pandemia y revitalizaron las ventas de CDs y vinilos. El analista Alaluf destacó que esta generación está dispuesta a pagar por evitar publicidad en plataformas como Spotify y YouTube, lo que contrasta con la imagen de usuarios que solo consumen contenido gratuito.