Gobierno define reemplazo de Natalia Duco: Francisco Riveros asumirá como ministro del Deporte

El abogado Francisco Riveros Cantuarias será el nuevo ministro del Deporte y reemplazará a Natalia Duco, cuya renuncia al gabinete del Presidente José Antonio Kast se confirmó durante la noche de este jueves.

Según se informó en La Moneda, el Ejecutivo definió a Riveros como la nueva autoridad de la cartera, aunque hasta ahora el Gobierno no ha publicado una comunicación oficial sobre su designación.

Riveros cuenta con una trayectoria estrechamente vinculada al deporte, tanto desde el fútbol profesional como desde la organización de grandes eventos deportivos.

Entre 2007 y 2009 se desempeñó como gerente general de Palestino. Años más tarde asumió como gerente jurídico y de asuntos corporativos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, experiencia que lo llevó a participar directamente en la preparación del principal evento multideportivo organizado por Chile.

Su trayectoria en el fútbol también se ha extendido al ámbito académico, con participación en programas vinculados al derecho deportivo de la Universidad de los Andes.

#CNNChileRadio | Expectación por el anuncio de cambio de Gabinete de Gobierno tras la salida la ahora exministra del Deporte, Natalia Duco. El nuevo encargado de cartera sería Francisco Riveros, asesor de José Antonio Kast. pic.twitter.com/kynkYQ14Wn — CNN Chile (@CNNChile) August 14, 2026

Del deporte al segundo piso de La Moneda

Tras su paso por Santiago 2023, Riveros volvió al sector público con la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia.

Actualmente se desempeña como asesor de proyectos presidenciales prioritarios, función vinculada al segundo piso de La Moneda y que contempla labores de planificación, coordinación y seguimiento de iniciativas consideradas estratégicas por la Presidencia, según consignó The Clinic a partir de información de Transparencia Activa.

Riveros también ejerce como representante del Presidente Kast en el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia creada para llevar adelante la denominada Auditoría Total al aparato público.

El propio Gobierno informó en marzo que forma parte de ese comité junto a autoridades de la Segpres, Interior, Hacienda y la Dirección de Presupuestos. La instancia revisa materias como el uso de recursos públicos, contratos, transferencias y gestión de personal dentro de la administración del Estado.

Riveros ha tenido además un rol en la auditoría a Santiago 2023, proceso que busca revisar eventuales irregularidades en la rendición de recursos utilizados en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.