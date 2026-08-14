CChC recorta su proyección de inversión en construcción para 2026: Crecimiento sería entre 2,5% y 4,5%

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, llamó a implementar medidas que aceleren la ejecución de inversiones y permitan recuperar el empleo sectorial, al presentar el informe MACh 70, que analiza el desempeño de la construcción durante el primer semestre y actualiza las perspectivas para 2026.

El gremio revisó a la baja su proyección de crecimiento de la inversión sectorial, desde un rango de 3,5%-5,5% hasta uno de 2,5%-4,5% anual, un recorte de un punto porcentual respecto de la estimación previa.

El ajuste responde a un escenario macroeconómico más débil de lo previsto. El informe consigna que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una contracción anual de 0,5% durante el primer trimestre de 2026, mientras el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró en abril y mayo una caída promedio de 0,1% mensual en términos desestacionalizados, configurando un escenario de posible recesión técnica.

A ello se suma el riesgo de mayores costos por la fragilidad del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, que mantiene la posibilidad de alzas en el precio del petróleo y presiones sobre insumos importados de la construcción.

En materia de empleo, el informe MACh 70, con datos a mayo-junio, registra 700 mil trabajadores ocupados en el sector, con una caída anual de 1,7% y un déficit de 195 mil empleos respecto del nivel prepandemia.

La CChC, con información más reciente a junio, eleva la cifra a 712.000 trabajadores ocupados, con una brecha estimada de 198.000 empleos potenciales sin cubrir.

Infraestructura productiva crecería 15,5% mientras la pública caería 10,1%

Para 2026, la CChC proyecta que la inversión en infraestructura crecerá 4,7% anual, impulsada por la infraestructura productiva, que avanzaría 15,5%, mientras la infraestructura pública caería 10,1%.

En esa línea, el organismo estima un gasto en construcción de infraestructura productiva de US$ 9.157 millones, un 12% más que lo materializado en 2025 y la más alta desde que existe el registro, en 2015.

El MOP ejecutó solo 38,6% de su presupuesto en el primer semestre

La ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) refleja esa debilidad de la inversión pública. Durante el primer semestre, el MOP ejecutó 38,6% de su presupuesto inicial de inversión, una disminución real de 23,7% respecto de igual período de 2025, con una ejecución trimestral abril-junio por debajo de lo programado.

En materia de concesiones, la inversión asociada a obras actualmente en ejecución alcanzaría un flujo de US$ 963 millones en 2026, cifra que sería la más alta del período 2010-2026 pese a estar entre 7% y 8% por debajo de lo proyectado a fines de 2025.

Vivienda pública crecería 8,7% mientras la privada cae 2,8%

En vivienda, la CChC proyecta que la inversión total crecerá 1% en 2026, impulsada por un alza de 8,7% en vivienda pública, que compensaría una caída de 2,8% en vivienda privada y de 4% en el segmento inmobiliario sin subsidio.

El informe detalla que existen cerca de 190 mil viviendas sociales en construcción o próximas a iniciarse a nivel nacional, de las cuales unas 42 mil presentan avances superiores a 80%, lo que permitiría terminar el año con cerca de 59 mil viviendas sociales finalizadas.

El mercado privado, en tanto, ha estado impulsado por el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios. Al 17 de julio la banca había recibido cerca de 95.000 solicitudes elegibles para este beneficio y ya se habían escriturado 28.600 operaciones.

Echavarría valoró la extensión del subsidio a tasa, junto con la exención transitoria del IVA a la compra de viviendas nuevas y los beneficios tributarios para viviendas DFL2 contemplados en el proyecto de ley de reconstrucción, y afirmó que la implementación rápida de las tres medidas permitiría vender casi 6.500 unidades adicionales este año respecto de un escenario sin estos incentivos.

Propuestas del gremio: destrabar concesiones y modernizar la OGUC

Entre las propuestas planteadas por el gremio para acelerar la actividad se encuentran agilizar la ejecución del presupuesto de inversiones del MOP, destrabar ocho proyectos de concesiones ya adjudicados por US$ 2.325 millones, que podrían generar más de 4.000 empleos durante su construcción.

Asimismo, proponen ampliar el alcance de la asociación público-privada, acelerar los programas habitacionales y de mejoramiento de viviendas, implementar prontamente la extensión del subsidio a la tasa hipotecaria, concluir la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción y avanzar en la modernización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).