SII detecta a más de un millón de personas con cuotas pendientes del Préstamo Solidario: Deuda supera los US$ 600 millones

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 1.073.590 personas registran cuotas impagas del Préstamo Solidario otorgado por el Estado en 2020 y 2021, luego de no cumplir con su Declaración Anual de Impuestos en al menos un periodo entre 2022 y 2026, pese a haber contado con ingresos durante esos años.

Según el SII, la deuda acumulada por este grupo supera los US$ 605 millones.

El beneficio, destinado a apoyar a las personas frente a las consecuencias de la pandemia de Covid-19, fue solicitado por un total de 1.857.380 RUT únicos entre 2020 y 2021, por un monto superior a los US$ 2.190,6 millones nominales.

La normativa que lo creó, contenida en las leyes N°21.242 y N°21.252, de 2020, y N°21.323, de 2021, estableció que el reintegro debía realizarse en cuatro cuotas anuales a través del proceso de Declaración de Renta.

El mecanismo de pago: 10% en la primera cuota y 30% en las tres restantes

De acuerdo con el mecanismo de pago, la primera cuota correspondía al 10% del monto total solicitado, mientras que las tres restantes equivalían a un 30% cada una. Cada pago anual, además, no podía superar el 5% de los ingresos obtenidos por el contribuyente en el año respectivo, límite que en algunos casos generó saldos pendientes al término del cuarto pago.

Durante el periodo comprendido entre 2022 y 2026, 127.946 personas registraron un pago total del beneficio superior a los US$ 1.043,8 millones nominales, cumpliendo íntegramente con sus obligaciones.

En paralelo, 427.938 contribuyentes que sí presentaron sus declaraciones cada año, pero que por el límite del 5% de sus ingresos no alcanzaron a cubrir el total del préstamo, mantuvieron un saldo pendiente cercano a los US$ 201,5 millones, monto que fue condonado conforme a lo establecido por la ley.

La situación es distinta para quienes no declararon renta en alguno de los periodos exigidos. El SII precisó que si una persona no tuvo ingresos en alguno de los años en que le correspondía pagar una cuota, esta no será cobrada, ya que el monto de cada cuota no podía superar el 5% de los ingresos obtenidos en el año no declarado, reajustado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, quienes sí tuvieron ingresos y no declararon, deberán reintegrar las cuotas correspondientes a esos periodos.

Para facilitar el pago de las cuotas anuales, la normativa estableció además una retención adicional del 3% mensual sobre los impuestos de trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales. Si estas retenciones generaban excedentes tras el pago de la cuota respectiva, el contribuyente podía abonarlos a las cuotas siguientes o solicitar su devolución en la misma Operación Renta.

Los boletines de cobro llegarán a partir de septiembre

A partir de septiembre, el grupo de 1.073.590 personas con cuotas impagas comenzará a recibir los boletines de cobro respectivos, con el correspondiente reajuste y cálculo de intereses.

El SII informará por correo electrónico cuando el valor de la o las cuotas adeudadas esté disponible para su consulta en su sitio web, mientras que el pago podrá realizarse en la misma página del organismo, en el sitio de Tesorería General de la República (TGR) o en las entidades bancarias autorizadas, mediante el cupón correspondiente.

Ante este escenario, el SII hizo un llamado a los contribuyentes que se encuentren en esta situación para que presenten los formularios de Renta de los años no declarados antes de fines de agosto, de manera de evitar cobros posteriores con reajuste e intereses.