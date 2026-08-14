Una ficha de Marvel’s Spider-Man 3 aparece en IMDb: ¿qué se sabe del próximo juego de Insomniac?

Una inesperada ficha de Marvel’s Spider-Man 3 apareció en IMDb y abrió nuevas especulaciones sobre el futuro de la exitosa saga de videojuegos desarrollada por Insomniac Games.

La página actualmente disponible en la plataforma identifica el proyecto como Marvel’s Spider-Man 3 y vincula al actor Yuri Lowenthal, junto con los desarrolladores Bryan Intihar y Ryan Smith.

Por ahora, sin embargo, la aparición de la ficha no constituye una confirmación oficial. En los canales de Insomniac Games y PlayStation consultados este viernes no existe un anuncio de una tercera entrega numerada de Spider-Man. El estudio mantiene actualmente su promoción centrada en Marvel’s Wolverine, cuyo estreno está previsto para el 15 de septiembre de 2026.

IMDb apunta al regreso de Yuri Lowenthal

Entre los datos que más llamaron la atención aparece Yuri Lowenthal como Peter Parker, papel que el actor ya interpretó en las anteriores entregas de la franquicia.

La ficha también incluye a Bryan Intihar y Ryan Smith. Ambos tuvieron roles centrales en Marvel’s Spider-Man 2: Intihar fue su director creativo, mientras Smith ejerció como director del juego. Lowenthal, por su parte, volvió en aquella entrega como la voz de Peter Parker.

La coincidencia del equipo con las entregas anteriores ha aumentado las expectativas entre los seguidores, aunque IMDb no entrega por sí solo certeza sobre la producción ni sobre la participación definitiva de las personas mencionadas.

¿Qué tan confiable es una ficha de IMDb?

IMDb funciona mediante un sistema colaborativo que permite a sus usuarios enviar información y proponer correcciones. La propia plataforma explica que los títulos terminados o en producción pueden ser incorporados mediante un formulario, mientras que los usuarios de IMDbPro también pueden presentar proyectos que todavía se encuentran en desarrollo.

Las nuevas fichas deben pasar por una revisión de IMDb antes de aparecer en la base de datos, pero la plataforma también advierte que los datos pueden cambiar posteriormente. Por esta razón, su existencia no equivale a un anuncio de Sony o Insomniac.

La saga dejó abierta la puerta a una continuación

Marvel’s Spider-Man 2 fue lanzado originalmente en 2023 para PlayStation 5 y posteriormente llegó a PC. La entrega continuó la historia de Peter Parker y Miles Morales como los dos Spider-Man del universo desarrollado por Insomniac.

PlayStation e Insomniac habían presentado oficialmente aquella secuela en 2021, cuando anunciaron al mismo tiempo Marvel’s Wolverine. En esa oportunidad, el estudio confirmó desde el primer momento el regreso de Intihar, Smith y Lowenthal, a diferencia de lo que ocurre ahora con la supuesta tercera entrega.