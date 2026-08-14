Expo Inclusión 2026 presenta innovadora plataforma con Inteligencia Artificial: “La inclusión no puede depender solamente de buenas intenciones”

Con la promesa de conectar a más de 80 empresas con nuevos talentos a través de una inédita plataforma basada en Inteligencia Artificial, este viernes se dio inicio a la convocatoria de la Expo Inclusión 2026. El evento, que se desarrollará de manera presencial el 21 y 22 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, buscará ir más allá del mero cumplimiento de normativas como la Ley de Inclusión Laboral, apuntando a una integración real en los sectores productivos del país mediante tecnología de punta y accesibilidad universal.

El principal hito noticioso de esta novena edición es el debut de la mencionada herramienta digital, la cual entregará a los postulantes orientación personalizada, cápsulas de entrenamiento laboral y evaluaciones de perfilamiento, como el Test DISC. Paola Ortega, directora ejecutiva de Expo Inclusión, enfatizó el potencial de esta tecnología para unir de forma efectiva a los equipos de reclutamiento con las personas con discapacidad. “Expo Inclusión busca conectar a las empresas con talento, conocimiento y herramientas concretas que les permitan avanzar desde el compromiso hacia una inclusión real. Nuestro propósito es que la inclusión deje de ser solamente un discurso o una exigencia legal y se transforme en oportunidades reales de empleo, desarrollo y participación”, explicó la ejecutiva.

El segundo eje fundamental de la jornada apuntó a la transformación corporativa y el rol que deben asumir los privados para superar las cuotas legales y generar verdaderos cambios organizacionales. La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro, remarcó la urgencia de tomar una posición activa frente a este desafío estratégico. “La inclusión no puede depender solamente de buenas intenciones. Las empresas debemos convertirla en oportunidades concretas, reconocer la diversidad del talento y construir espacios de trabajo donde todas las personas puedan aportar y desarrollarse”, puntualizó la líder gremial durante la ceremonia de inauguración.

En esa misma línea, la industria minera expuso sus metas operacionales y los resultados obtenidos en la integración de equipos diversos. Diego Espinoza, Head of Human Resources Business Partnership de Escondida en BHP, detalló que la compañía se propuso alcanzar un 3% de participación de personas con discapacidad hacia 2027, superando el 2,8% actual. “Para BHP, la inclusión de personas con discapacidad es parte de nuestra convicción de que los equipos más diversos generan mejores resultados y una cultura más segura y respetuosa. La minería ha demostrado que puede avanzar en inclusión, incluso en entornos operacionales exigentes. La tecnología, la innovación y el diseño inclusivo están abriendo nuevas oportunidades; por eso, el llamado a las empresas es a dar el primer paso y mirar la inclusión desde las capacidades de las personas, no desde sus limitaciones”, declaró Espinoza.

Por su parte, el Ejecutivo respaldó la iniciativa apuntando a los desafíos pendientes a nivel estatal y social para derribar las barreras de acceso. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró la instancia como un motor clave para el desarrollo del país. “Acceder a un empleo es una oportunidad para desarrollar capacidades, aportar con los propios talentos y avanzar en autonomía. La inclusión no puede quedarse únicamente en el cumplimiento de una obligación: tenemos que avanzar hacia una sociedad capaz de reconocer y valorar el talento de todas las personas”, concluyó la secretaria de Estado.