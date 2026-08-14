Cobre toca máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres y se acerca a los US$ 6,6 la libra

El precio del cobre marcó este viernes un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al cerrar en US$ 6,60 la libra, un alza de 1,82% respecto de la jornada anterior.

En dólares por tonelada métrica, el metal se ubicó en US$ 14.545, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El contrato a futuro a tres meses cotizó en US$ 6,41 la libra, con un incremento de 0,37% en el día. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 se ubicaron en US$ 6,35 y US$ 6,34 la libra, respectivamente, ambos con alzas cercanas al 0,2% en la jornada.

En lo que va del año, el precio promedio del cobre alcanza los US$ 5,99 la libra, un 39,29% por sobre el promedio registrado a igual fecha del año anterior. El promedio del mes a la fecha se ubica en US$ 6,47 la libra, por sobre los US$ 6,13 del mes anterior.

COMEX y Shanghái también registran alzas

En otras plazas, el metal también mostró cotizaciones al alza. En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza se transó en US$ 6,59 la libra para el contrato de agosto, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta los US$ 6,92 la libra para julio de 2027.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), los cátodos de cobre cotizaron en US$ 7,28 la libra para el mismo mes, con impuestos incluidos.

Los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres se ubicaron en 204.975 toneladas métricas al cierre del jueves, una caída de 2.750 toneladas respecto del día anterior, equivalente a una baja de 1,32%.

En COMEX, en tanto, los inventarios subieron 0,33% hasta las 665.559 toneladas métricas, mientras que en Shanghái retrocedieron 0,55% hasta las 69.731 toneladas métricas.

Zinc lidera las alzas entre los metales base, el resto retrocede

Entre los otros metales transados en la Bolsa de Metales de Londres, el zinc fue el único que cerró al alza este viernes, con un incremento de 1,81% hasta los US$ 3.875 por tonelada métrica.

El resto de los metales base retrocedió: el aluminio cayó 0,95% hasta US$ 3.248 por tonelada métrica, el níquel bajó 0,69% hasta US$ 16.575, el plomo retrocedió 0,54% hasta US$ 1.846 y el estaño cerró con una baja de 0,13% en US$ 56.075 por tonelada métrica.

El carbonato de litio, por su parte, se cotizó en US$ 19,75 por kilo al 11 de agosto.