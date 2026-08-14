Gobierno pone fin a convenio para estudios sobre pluralismo y abre debate entre académicos sobre incumplimiento de la Ley de Prensa

La Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) decidió poner término al convenio que desde 2009 sostiene junto a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para financiar el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional.

La decisión consta en un oficio del 31 de julio, al que accedió CNN Chile, firmado por el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, y dirigido a la directora de ANID, Alejandra Pizarro.

El documento señala que, a partir de las instrucciones de ajuste fiscal impartidas por el Ministerio de Hacienda, Segegob revisó sus compromisos presupuestarios y determinó que este año no podrá realizar el aporte correspondiente al fondo ni financiar el concurso 2026.

La subsecretaría también notificó el término unilateral del convenio y señaló expresamente que no corresponde efectuar la convocatoria de este año ni adjudicar nuevos proyectos mientras se concreta su cierre.

Los proyectos de convocatorias anteriores, en tanto, deberán completar su ejecución y rendición.

La duda que abre la Ley de Prensa

La decisión abre una interrogante respecto del artículo 4 de la Ley 19.733, conocida como Ley de Prensa.

La norma establece que la Ley de Presupuestos debe contemplar anualmente recursos para estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional y que estos deben asignarse mediante concurso público.

Desde 2009, esa obligación se ha materializado a través del convenio entre Segegob y la entonces Conicyt, institución sucedida posteriormente por ANID.

El término de ese acuerdo no supone necesariamente, por sí solo, un incumplimiento de la ley. La duda es qué mecanismo utilizará ahora el Ejecutivo para financiar esos estudios si el propio oficio descarta la convocatoria 2026 a través de ANID.

En conversación con CNN Chile, el presidente de la Asociación Gremial Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile), Laureano Checa, afirmó que hasta ahora no existe claridad sobre ese punto.

“En este minuto no hay mucha claridad respecto a saber si se acabó este convenio y se van a ejecutar igual estudios bajo este fondo o definitivamente se acabó”, señaló.

Para Checa, el problema no pasa únicamente por el financiamiento. Explica que la administración de ANID permite que los proyectos pasen por los criterios y mecanismos de evaluación habituales de la agencia.

“El financiamiento a través de ANID tiene un propósito y es garantizar la seriedad de estos estudios”, sostuvo.

Por eso, desde INCOM tampoco tienen claro qué podría reemplazar al actual sistema.

“El hecho de que terminen con el acuerdo con ANID, ¿va a significar qué? ¿Asignación directa? Eso la verdad que no está claro”, agregó.

Desde propiedad de medios hasta desinformación

El fondo ha financiado investigaciones principalmente en comunicación, aunque también ha incluido trabajos desde disciplinas como ciencia política y economía.

Checa explica que sus materias han cambiado junto con el propio sistema informativo. Los primeros estudios abordaban, por ejemplo, la lectoría y circulación de medios impresos, mientras que en los últimos años se han incorporado fenómenos como la desinformación, las plataformas digitales y los cambios en el consumo de noticias.

A juicio del presidente de INCOM, eso permite generar evidencia no solo sobre la industria de medios, sino también sobre la forma en que circula la información y se construye la agenda pública.

“Lo que se aprende ahí después se vuelca a formar mejores periodistas”, afirmó.

Aunque se trata de un instrumento pequeño en comparación con otros fondos de investigación, Checa advierte que su eventual desaparición tendría un impacto considerable para el área.

“Es toda una línea de reflexión que se corta y sin una justificación clara, sin una evaluación clara”, sostuvo.

Cuestionamientos del mundo académico

La decisión también generó cuestionamientos desde el mundo académico. En una carta publicada esta semana en Diario Constitucional, cuatro investigadores de las áreas de comunicación y derecho plantearon que el término del convenio podría entrar en conflicto con el mandato contenido en el artículo 4 de la Ley de Prensa.

El texto fue firmado por María José Labrador, directora del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada de la Universidad del Desarrollo; Sebastián Zárate, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chile; Pedro Anguita, académico de la Universidad de los Andes; y Claudia Mellado, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Los autores ponen el foco en la redacción de la propia norma, que establece que la Ley de Presupuestos “contemplará, anualmente, recursos” para la realización de estudios sobre pluralismo y dispone que estos sean asignados mediante concurso público.

A partir de ello, sostienen que una instrucción administrativa de ajuste fiscal no puede dejar sin aplicación una obligación establecida en una ley permanente. Según su interpretación, si el Ejecutivo considera que estos recursos ya no deben seguir financiándose, la vía correspondiente sería modificar o derogar la norma y no suspender su ejecución mediante un acto administrativo.

La carta también recuerda el origen del mecanismo. Durante la tramitación de la Ley de Prensa, la discusión apuntó a cómo promover el pluralismo informativo sin intervenir directamente en la libertad editorial de los medios. La fórmula finalmente adoptada fue financiar investigaciones a través de concursos públicos y entregar su evaluación a la comunidad científica.

Para los académicos, ese diseño permitió construir durante años evidencia sobre materias como propiedad de medios, consumo informativo, ecosistemas locales, cobertura electoral, desinformación y transformación digital del periodismo.

Según detallan, el fondo ha adjudicado en promedio tres o cuatro proyectos por convocatoria y sus recursos han disminuido progresivamente, hasta no superar los $80 millones en 2025.

Los firmantes pidieron que la decisión comunicada por Segegob no sea ejecutada. En caso contrario, plantearon que corresponde que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre la juridicidad de suspender este mecanismo a partir de una instrucción administrativa.

“El pluralismo informativo no es un beneficio para los investigadores, sino un componente esencial de una política pública democrática”, sostuvieron.

CNN Chile consultó a Segegob por las razones de la decisión, el futuro del fondo, el destino de los recursos correspondientes a 2026 y la forma en que dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de Prensa.

Hasta el cierre de esta nota no se había recibido una respuesta.