Cristián Vial endurece tono ante críticas a agenda de seguridad: “Hay que elegir a qué lado de la línea estar”

El senador Cristián Vial defendió la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno y sostuvo que, más allá de los matices técnicos que puedan surgir durante su tramitación, existe una definición de fondo respecto de cómo enfrentar al crimen organizado.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario valoró las señales entregadas por el Ejecutivo durante los últimos días, entre ellas el amplio operativo para trasladar reclusos hacia el nuevo recinto penitenciario de La Laguna, en la Región del Maule.

Al abordar las críticas que han surgido contra algunas de las propuestas del Gobierno, Vial afirmó que el debate debe poner el énfasis en proteger a la ciudadanía.

“Hay que elegir a qué lado de la línea tenemos que estar. O sea, definitivamente ese es el gran debate que tenemos todos los chilenos y los parlamentarios: ponernos a un lado de los buenos o a un lado de los malos”, sostuvo.

“Hay que elegir a qué lado de la línea estar”

Durante la conversación se le planteó al senador que cuestionar la agenda de seguridad no implica necesariamente estar del lado de los criminales y que reducir la discusión a una división entre “buenos y malos” podía limitar el debate.

Vial mantuvo su posición y señaló que las observaciones técnicas o constitucionales pueden contribuir a perfeccionar las iniciativas, pero que, a su juicio, deben orientarse a fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado.

“Hay matices de enriquecimiento de la norma, por supuesto, pero ¿qué sucede hoy día? Hay muchas resoluciones que toma Gendarmería al interior de los penales que son impugnadas por las cortes”, señaló.

Como ejemplo, mencionó decisiones de segregación de internos que pueden ser judicializadas y sostuvo que una de las finalidades de los cambios constitucionales anunciados por el Ejecutivo sería entregar mayor respaldo jurídico a este tipo de medidas.

Defensa del despliegue del Gobierno

El senador también respaldó el operativo mediante el cual fueron trasladados internos hasta la cárcel de La Laguna y calificó la acción como una señal de “voluntad política” frente al crimen organizado.

“Busca mandar una señal para inhibir la criminalidad, para que las personas que están afuera y que tienen pensado cometer crímenes sepan que las condiciones han cambiado”, afirmó.

Consultado por las críticas a la puesta en escena y los posibles riesgos operativos derivados de la transmisión pública del procedimiento, Vial sostuvo que estos debieron ser evaluados previamente por las instituciones involucradas.

“Si hubiésemos tenido un mal resultado, la crítica sería atendible, pero la verdad es que yo estuve in situ, estuve en la cárcel, y había un despliegue muy robusto, terrestre y aéreo”, relató.

Finalmente, frente a quienes han comparado el estilo comunicacional del Ejecutivo con el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Vial rechazó que Chile deba copiar íntegramente un modelo extranjero, aunque destacó la “determinación política” como un elemento que sí puede recogerse de otras experiencias.

“No tenemos que importar un modelo. Tenemos que tomar lo importante de distintos modelos”, concluyó.