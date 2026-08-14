Quiroz cierra impasse con Alvarado tras requerimiento al TC: “No transformemos un tema de comunicación en una crisis política”

“No transformemos un tema de comunicación en una crisis política”.

Con esas palabras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerró el impasse que se generó al interior del gabinete luego de que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, admitiera que no tenía conocimiento sobre el requerimiento del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) sobre la norma que busca la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas de catástrofe, en el marco de la megarreforma.

En un punto de prensa, Alvarado fue consultado sobre la materia y le bajó el perfil, señalando que “a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento”.

Respecto a quién se le habría olvidado notificarle, evitó dar nombres y afirmó que “la tramitación del proyecto en forma directa siempre la lleva la cartera donde tiene su origen (Hacienda) y con el apoyo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)”.

A juicio de la autoridad, el cambio necesario en la coordinación del gabinete “es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono”.

Este viernes, en todo caso, el jefe de la billetera fiscal dio por cerrada la controversia.

“Evidentemente, hubo un tema de comunicación, eso no lo vamos a negar. Es un tema de comunicación que es lamentable, pero es un error y habrá que perfeccionarlo. No transformemos un tema de comunicación en una crisis política“, dijo en entrevista con T13 Radio.

Quiroz comentó que le llama la atención el “tremendo espacio que se ha dado en los medios a este tema”. “Es un problema de comunicación; obviamente, hay que resolverlo hacia adelante. Hay un tema de cómo funcionan los mecanismos institucionales del Gobierno en esta materia”, agregó.

La autoridad también aseveró que “estábamos haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo también; el propio ministro pasaba del Congreso a zonas de catástrofes”.

“Se produjo este problema de comunicación, pero no es más que eso; el presidente (Kast) también lo dejó súper claro”, afirmó.

“No estamos peleados en absoluto, somos un equipo. Tengo la mayor opinión del ministro Alvarado; ha sido un tremendo aporte, hemos sacado esta ley juntos, así que aquí de pelea, ninguna”, zanjó.