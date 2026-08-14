Krispy Kreme prepara su llegada al Metro de Santiago: Abrirá nuevas sucursales en Ñuñoa y Tobalaba

La famosa cadena de donuts Krispy Kreme alista su arribo al Metro de Santiago.
Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, en una publicación donde aparecen un torniquete y una donut junto a la frase “próxima estación: Ñuñoa”.
“Es hora de escuchar: Próxima estación, Metro Ñuñoa. La espera terminó y ya puedes disfrutar de las mejores Doughnuts y el mejor café en Metro Ñuñoa. Pronto Grand Opening con muchas sorpresas más. Te esperamos en @metrodesantiago estación Ñuñoa”.
Según consignó The Clinic, la empresa también está preparando su llegada a la estación Tobalaba, en el acceso que está frente al Mercado Urbano Tobalaba (MUT).
La cadena inauguró su primera sucursal en Chile en 2023, siendo el primer país de Sudamérica al que llegaron. En esa oportunidad, la apertura fue en Vitacura, donde incluso se registraron filas de personas que buscaban degustar los productos.
Actualmente, la franquicia del Grupo Premier Chile cuenta con 19 locales en distintas zonas de la Región Metropolitana, mayoritariamente en el sector oriente, en Providencia y también en Colina, Santiago, Peñalolén y La Florida.
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