Nintendo Switch 2 subirá de precio desde septiembre: Cuánto costará y qué se sabe para Chile

Nintendo Switch 2 subirá oficialmente de precio a partir del próximo 1 de septiembre en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa, en medio de un ajuste global anunciado por la compañía japonesa.

A pocas semanas de que entre en vigencia la medida, Nintendo comenzó además a incorporar advertencias sobre el próximo aumento en puntos de venta de Estados Unidos, según reportó Vandal.

En ese país, el precio sugerido de la consola pasará de US$449,99 a US$499,99, lo que representa un incremento de US$50. Nintendo ya incorporó el nuevo valor y la fecha del cambio en su propia tienda oficial.

¿Cuánto subirá Nintendo Switch 2?

El ajuste no será igual en todos los mercados. Según la información oficial publicada por Nintendo, estos serán algunos de los cambios:

Estados Unidos: de US$449,99 a US$499,99.

de US$449,99 a US$499,99. Canadá: de C$629,99 a C$679,99.

de C$629,99 a C$679,99. Europa: de €469,99 a €499,99 en My Nintendo Store.

Los nuevos precios comenzarán a regir el 1 de septiembre de 2026 en esos tres mercados.

Japón fue el primer territorio donde se implementó el reajuste. El modelo de Switch 2 destinado al mercado japonés pasó de ¥49.980 a ¥59.980 desde el 25 de mayo.

¿Nintendo Switch 2 subirá de precio en Chile?

Nintendo anticipó que Switch 2 y otros productos también tendrán revisiones de precio en regiones distintas de Estados Unidos, Canadá y Europa, aunque señaló que los detalles deberán ser comunicados por sus respectivas filiales internacionales.

Hasta ahora, sin embargo, no existe un nuevo precio oficial anunciado específicamente para Chile. El sitio chileno de Nintendo continúa operando con precios locales para juegos y contenidos, pero no ha publicado un valor actualizado de la consola asociado al reajuste de septiembre.

Por ello, el aumento de US$50 anunciado para Estados Unidos no puede trasladarse automáticamente al precio que tendrá la consola en tiendas chilenas, ya que este dependerá de la política local de precios y de los distribuidores.

¿Por qué Nintendo aumentará el precio?

Al anunciar la medida en mayo, Nintendo explicó que decidió revisar sus precios tras considerar los cambios en las condiciones del mercado y las perspectivas globales para su negocio. La empresa anticipó entonces que estos factores tendrían efectos de mediano y largo plazo.

La decisión se conoció menos de un año después del lanzamiento de Nintendo Switch 2, que llegó al mercado mundial el 5 de junio de 2025.

Quienes planeen comprar la consola en Estados Unidos o Europa todavía podrán encontrarla a su precio anterior antes de que el reajuste entre en vigencia el 1 de septiembre, aunque el valor final dependerá de cada comercio y de su disponibilidad.