Juego de $9,99 dólares queda gratis en Steam por tiempo limitado: Así puedes reclamarlo

Los jugadores de PC pueden conseguir Deponia completamente gratis en Steam gracias a una promoción por tiempo limitado que permite añadir el título de Daedalic Entertainment a la biblioteca y conservarlo de forma permanente.

La tienda de Valve aplicó un descuento del 100% al juego, cuyo precio de referencia en la versión de Steam consultada es de US$9,99. La plataforma especifica que se trata de una promoción “free to keep”, por lo que no será necesario comprarlo después de que finalice la oferta si se reclama dentro del plazo.

¿Hasta cuándo se puede conseguir Deponia gratis?

La promoción permanecerá disponible hasta el próximo 20 de agosto. Steam informa en su página oficial que Deponia puede añadirse gratuitamente a la cuenta antes de que expire la oferta.

Para reclamarlo solo es necesario iniciar sesión en Steam, ingresar a la página de Deponia y seleccionar la opción “Añadir a la cuenta”. Una vez completado el procedimiento, el juego quedará asociado permanentemente a la biblioteca del usuario.

¿De qué trata Deponia?

Lanzado originalmente en 2012, Deponia es una aventura gráfica de estilo point and click desarrollada y publicada por Daedalic Entertainment. Su propuesta combina puzles, diálogos, humor y escenarios dibujados a mano.

La historia sigue a Rufus, quien vive en Deponia, un planeta convertido en un gigantesco vertedero. Su objetivo es abandonar ese lugar para alcanzar Elysium, una ciudad flotante habitada por las clases más privilegiadas.

Sus planes cambian cuando conoce a Goal, una joven procedente de Elysium que cae hasta uno de los montones de basura de Deponia. A partir de ese encuentro comienza una aventura marcada por los intentos de Rufus por escapar del planeta y acercarse a ella.

El título cuenta con 19 logros de Steam, soporte para guardado en la nube y textos y voces en español de España. Además, está disponible para Windows, macOS y Linux.

Una saga con cuatro juegos

Deponia dio origen a una serie que continuó con Chaos on Deponia, Goodbye Deponia y Deponia Doomsday. Steam también comercializa actualmente una colección que reúne los cuatro títulos principales de la franquicia.

La promoción gratuita corresponde únicamente al primer Deponia, por lo que las restantes entregas no forman parte del regalo.