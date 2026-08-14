Línea 4 del Metro opera de forma parcial por persona en la vía: Revisa las estaciones sin servicio

Metro de Santiago informó una interrupción parcial del servicio en la Línea 4 durante la mañana de este viernes 14 de agosto, debido a la presencia de una persona en la vía.
De acuerdo con la actualización entregada por la empresa a las 08:30 horas, el servicio se encuentra disponible únicamente entre Tobalaba y Quilín, por el sector norte de la línea, y entre Vicente Valdés y Plaza de Puente Alto, hacia el sur.
De esta forma, el tramo entre Quilín y Vicente Valdés permanece temporalmente sin circulación de trenes.
¿Qué estaciones de Línea 4 están sin servicio?
La interrupción afecta a las estaciones ubicadas entre ambos puntos de operación:
- Las Torres
- Macul
- Vicuña Mackenna
La situación afecta además la posibilidad de utilizar la combinación de Vicuña Mackenna con Línea 4A a través de Línea 4 mientras esa estación permanezca fuera de servicio. La red oficial identifica a Vicuña Mackenna como uno de los puntos de conexión del sistema.
Metro indicó que la alteración responde a una persona en la vía y llamó a los pasajeros a considerar la interrupción al momento de planificar sus desplazamientos durante la hora punta de la mañana.
La empresa continuará actualizando el estado de la red a medida que avance la emergencia.
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