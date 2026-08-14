Niña accidentada en jardín infantil deberá ser indemnizada con $10 millones: Justicia estableció negligencia de Fundación Integra

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó a Fundación Integra indemnizar con $10 millones por daño moral a una niña de cuatro años que sufrió un accidente en octubre de 2021 dentro del Jardín Infantil Las Araucarias.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal de alzada acogió parcialmente un recurso de apelación de la entidad educacional, pero confirmó su responsabilidad civil ante la falta de medidas de cuidado y seguridad.

En fallo unánime, la Primera Sala determinó que las funcionarias y directivos del establecimiento no avisaron oportunamente a los tutores ni activaron las acciones requeridas.

El dictamen acreditó un “evidente incumplimiento a las normas y protocolos establecidos para un accidente escolar” y constató que el recinto no implementó el “procedimiento escolar o administrativo alguno para enfrentar y mitigar el hecho lesivo”.

Junto con fijar en $10 millones la compensación para la menor afectada, el tribunal desestimó la indemnización que el tribunal de primera instancia había concedido a los familiares directos.

Con esta resolución, la Corte modificó el fallo dictado en enero de 2026 por el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique.