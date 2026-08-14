Termina desalojo de la megatoma de San Antonio: Recuperan 98,4 hectáreas tras siete meses

Después de siete meses de operativos, el Gobierno dio por finalizado el proceso de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, con la entrega formal de las 98,4 hectáreas intervenidas a sus propietarios.

El procedimiento comenzó el 12 de enero de 2026, durante los últimos meses de la administración de Gabriel Boric, y concluyó este jueves bajo el Gobierno de José Antonio Kast. El proceso buscaba dar cumplimiento a una resolución judicial que ordenó restituir los terrenos privados ocupados en el sector.

La primera etapa permitió recuperar 58,4 hectáreas. Una segunda fase, desarrollada entre fines de junio y agosto, completó el desalojo de las 40 hectáreas restantes.

Gobierno firma devolución del terreno

El cierre del operativo contó con la presencia del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto con autoridades regionales y policiales.

Durante la actividad se formalizó mediante un acta la restitución de los terrenos a sus propietarios, con lo que el Ejecutivo dio por cumplida la orden judicial respecto del predio.

“Para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no hay espacio para que no se cumpla la ley”, afirmó Pavez, quien destacó que desde el inicio de la última etapa se demolieron alrededor de 800 estructuras y más de mil personas abandonaron el sector.

El subsecretario calificó además la devolución como un hito dentro de la política del Ejecutivo frente a las ocupaciones irregulares.

El operativo requirió un amplio despliegue de Carabineros. Durante la segunda fase participaron más de 360 funcionarios y alrededor de 50 medios logísticos, con presencia policial durante 76 días.

El balance dejó 22 personas detenidas, principalmente durante las primeras etapas del procedimiento.

Uno de los episodios de mayor gravedad ocurrió en enero, cuando funcionarios policiales fueron atacados durante el desalojo. La investigación por esos hechos derivó en detenciones y formalizaciones de personas vinculadas al ataque.