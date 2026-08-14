Hawai se prepara para la posible llegada de un huracán este fin de semana: Tormenta tropical Lala se desplaza hacia la zona

(CNN) — Hawai se prepara para la posible llegada de un huracán este fin de semana después de que la trayectoria prevista de la tormenta tropical Lala se desplazara hacia el norte, acercando la tormenta, que se está fortaleciendo, con sus fuertes lluvias, vientos dañinos y oleaje peligroso, a la Isla Grande.

Se ha emitido una alerta de huracán para el condado de Hawai, lo que significa que se esperan condiciones de huracán en algún punto de la Isla Grande este fin de semana. También se ha emitido un aviso de tormenta tropical para el condado de Maui, que incluye Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe.

Según el Centro Nacional de Huracanes, los vientos sostenidos de Lala aumentaron a 60 mph el jueves por la noche mientras la tormenta se desplazaba hacia el oeste-noroeste, a unas 555 millas al este-sureste de Hilo.

Según el último pronóstico, Lala se acercará a la Isla Grande el sábado, lo que aumenta la posibilidad de que un huracán toque tierra allí, algo poco común. Incluso un ligero cambio en su trayectoria podría determinar si el centro de la tormenta cruza la isla o pasa muy cerca de ella al sur.

El gobernador de Hawai, Josh Green, declaró el jueves el estado de emergencia en todo el estado, lo que permite a las autoridades activar la Guardia Nacional y acceder a fondos de emergencia mientras el estado se prepara para Lala.

La certeza sobre la trayectoria exacta debería mejorar a medida que se acerque el fin de semana, una vez que la tormenta esté más organizada.

Los huracanes solo han tocado tierra en contadas ocasiones en los registros modernos. El último sistema tropical que llegó a tierra fue la tormenta tropical Olivia en 2018, que llegó a Maui; fue el primer huracán que tocó tierra en esa isla desde que comenzaron los registros en la década de 1950.

Las lluvias siguen siendo una de las mayores amenazas de Lala. La tormenta podría descargar entre 20 y 30 centímetros de lluvia en Maui y la Isla Grande, con acumulaciones aisladas de hasta 63 centímetros en esta última. Se pronostican entre 10 y 15 centímetros adicionales en el resto del archipiélago, con cantidades aisladas de hasta 20 centímetros.

La Isla Grande será la primera en experimentar fuertes lluvias, a partir del viernes. El sábado se extenderán a Maui y el domingo llegarán a Lanai, Molokai, Oahu y Kauai. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido sobre inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en terrenos escarpados.

La Isla Grande es la que corre mayor riesgo ante los vientos más fuertes de Lala, ya que se prevé que el centro de la tormenta pase justo al sur de la isla. Vientos de esa intensidad pueden derribar árboles y líneas eléctricas, causando cortes de luz, un riesgo que se agrava por el suelo empapado por la lluvia, que hace que los árboles sean más propensos a caerse.

Lala también podría elevar el nivel del agua de la marejada ciclónica entre 30 y 90 centímetros por encima del nivel normal del suelo en algunas zonas de la costa de la Isla Grande. Grandes y peligrosas olas comenzarán a llegar a las costas orientales el viernes y aumentarán durante el fin de semana, causando oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y una importante erosión de las playas.

“Este es el momento de prepararse, no de entrar en pánico”, dijo el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, mientras que las autoridades de todo el estado instan a los residentes a revisar sus suministros de emergencia, repasar sus planes familiares y mantenerse informados en los próximos días.

El desarrollo de un fenómeno de El Niño intenso está contribuyendo a un mayor potencial de tormentas en el Pacífico central este año. Las temperaturas oceánicas más cálidas y los vientos en altura más débiles en la región, que suelen disipar las tormentas, facilitan su formación y fortalecimiento.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha pronosticado una temporada de tormentas superior a la media en el Pacífico central, con una previsión de entre cinco y trece ciclones tropicales.