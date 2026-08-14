Detienen a mujer de 23 años por amenaza contra el Presidente Kast durante visita a Talca

Una mujer de 23 años fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) como presunta autora de amenazas contra el Presidente de la República, José Antonio Kast, a raíz de una publicación realizada en redes sociales durante una visita del mandatario a Talca.

Según antecedentes revelados por Mega Investiga, el mensaje fue publicado durante la jornada del jueves 13 de agosto y contenía una referencia explícita a una pistola Glock y a la intención de matar.

La publicación incluía además una fotografía captada en las inmediaciones del edificio de los Servicios Públicos de Talca, en momentos en que el jefe de Estado desarrollaba actividades en la Región del Maule.

Alerta por amenaza en redes sociales

De acuerdo con Mega Investiga, la Brigada del Cibercrimen Metropolitana tomó conocimiento de la publicación cerca de las 15:00 horas del jueves, tras recibir una alerta proveniente de plataformas internacionales.

El contenido activó las diligencias policiales debido al contexto de la visita presidencial y a la mención directa de un arma de fuego.

La investigación quedó posteriormente en manos de detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Talca, quienes realizaron diligencias destinadas a identificar a la persona detrás de la cuenta desde la que se difundió la amenaza.

Según el reporte, los antecedentes reunidos permitieron establecer la presunta participación de una mujer de 23 años, quien más tarde prestó declaración de forma voluntaria.

Tras su declaración, los detectives procedieron a detenerla por el delito de amenazas contra la autoridad.

Durante el procedimiento, la policía también incautó el teléfono celular de la mujer, dispositivo que quedó a disposición de la investigación para la realización de peritajes.

Hasta ahora no se ha informado que durante el operativo se haya encontrado una pistola Glock ni otra arma de fuego, por lo que la referencia al armamento corresponde al contenido de la publicación investigada.

Los hechos ocurrieron mientras el Presidente Kast se encontraba en Talca por actividades asociadas al traslado de internos hacia un recinto penitenciario de la zona y otras reuniones contempladas en su agenda.

La fotografía que acompañaba el mensaje habría sido tomada precisamente en las cercanías de uno de los lugares relacionados con la visita presidencial.

Tras la detención, la PDI informó los antecedentes al Ministerio Público, que instruyó que la imputada fuera puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Talca.

En esa instancia se realizará el control de detención y se conocerán los antecedentes que la Fiscalía decida presentar respecto de la publicación y las diligencias efectuadas hasta ahora.