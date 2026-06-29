El desafío personal de Kate Middleton tras el cáncer: Subió tres montañas en 24 horas para ayudar a otros pacientes

(CNN – Londres) — Catherine, princesa de Gales y más conocida como Kate Middleton, completó durante el fin de semana el exigente desafío Three Peaks Challenge, con el objetivo de apoyar al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer hace dos años.

La princesa explicó que realizó la prueba de resistencia, que consiste en alcanzar las cumbres de las tres montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales en un plazo de 24 horas, para recaudar fondos en beneficio de The Royal Marsden Cancer Charity, organización vinculada a un centro especializado en cáncer ubicado en Chelsea, al oeste de Londres.

“Muchas personas me han preguntado por qué estoy haciendo este desafío”, dijo Kate en un mensaje en video publicado el domingo. “En parte, es algo personal: estoy muy agradecida de estar aquí, de sentirme lo suficientemente fuerte como para caminar por estas montañas”.

“Pero, más importante aún, lo hago para devolver algo y reconocer todo el increíble trabajo que se está realizando a lo largo de este país”, agregó.

Kate, de 44 años, anunció en marzo de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer y que se encontraba recibiendo quimioterapia, dos meses después de haberse sometido a una cirugía abdominal mayor.

Casi un año más tarde, comunicó que la enfermedad estaba en remisión.

Desde entonces, la princesa de Gales ha retomado gradualmente sus compromisos oficiales. También se ha involucrado de manera activa en la difusión del trabajo de The Royal Marsden y en iniciativas de apoyo a personas que viven con cáncer.

El año pasado, el Palacio de Kensington anunció que Kate había sido nombrada patrona conjunta de la organización benéfica, junto a su esposo, el príncipe William.

“He conocido a personas increíbles, personas que viven con cáncer y que han seguido adelante después de la enfermedad”, señaló. “Sé personalmente lo difícil que es ese camino, y realmente quería usar esta oportunidad como una forma de contribuir a todo el maravilloso trabajo que se está haciendo”.

El Three Peaks Challenge implica subir un total de 3.064 metros. Kate realizó el recorrido sola y, tras completar el desafío, fue recibida por el príncipe William, sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, además de sus padres y su hermano: Michael, Carole y James Middleton.

Según una declaración difundida por el Palacio de Kensington, con este desafío la princesa buscaba “explorar la vida más allá de un diagnóstico”, ya que el cáncer “cambia la forma de pensar y sentir, y afecta profundamente todos los aspectos de la vida”.

A partir de esa experiencia, Kate ha promovido la importancia de una “atención integral” para los pacientes, que contemple no solo el bienestar físico, sino también la salud mental, social y espiritual.

Junto con su declaración, la princesa de Gales compartió un enlace de recaudación para que el público pueda realizar donaciones a The Royal Marsden Cancer Charity.