La final del Mundial 2026 podría disputarse bajo condiciones de calor capaces de afectar el rendimiento de los jugadores y aumentar los riesgos para los asistentes.

La advertencia fue realizada por ONU Cambio Climático, en medio de la preocupación por las altas temperaturas durante el torneo.

El partido decisivo está programado para el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por FIFA para el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Según un análisis de Climate Central, ese encuentro tiene un 47% de probabilidad de registrar calor que pueda afectar el rendimiento deportivo.

El informe estima que esa probabilidad es 17 puntos porcentuales mayor debido al cambio climático.

El indicador considera temperaturas sobre los 28 °C, umbral que Climate Central asocia con una baja en el rendimiento de futbolistas de élite, incluyendo menor velocidad, menos distancia recorrida y menos esfuerzos de alta intensidad durante el partido.

La ONU también advirtió que el calor extremo podría incidir en otros partidos del torneo.

De acuerdo con el organismo, uno de cada cuatro encuentros del Mundial 2026 se disputará bajo niveles de calor peligrosos, en un campeonato que se juega entre junio y julio, durante el verano boreal.

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, vinculó el fenómeno con el calentamiento global.

¿Una final bajo calor extremo? La advertencia climática que rodea al Mundial 2026 ¿Una final bajo calor extremo? La advertencia climática que rodea al Mundial 2026

, afirmó en la publicación del organismo.

Aunque la advertencia no corresponde a un pronóstico meteorológico definitivo para el día de la final, sí apunta a un riesgo relevante para jugadores, cuerpos técnicos e hinchas.

Entre las medidas mencionadas por organismos climáticos están las pausas de hidratación, zonas de sombra, acceso a agua y protocolos médicos para enfrentar episodios de calor intenso.

Fecha, hora en Chile y dónde ver la final

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por FIFA para el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

El partido está programado para las 15:00 horas locales, lo que equivale a las 15:00 horas de Chile continental, ya que en julio Nueva Jersey y Chile comparten el mismo huso horario.

En Chile, la final podrá verse por Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium.