Unión Española e Iquique empatan 2-2 en duelo clave por el descenso marcado por polémicos penales

Penúltimo y colista del Campeonato Nacional repartieron puntos en el Santa Laura en un partido cargado de tensión y decisiones arbitrales discutidas que no alivian su complicada situación en la tabla.

Unión Española y Deportes Iquique igualaron 2-2 en un duelo directo por la permanencia en la fecha 20 del Campeonato Nacional, disputado este viernes en el estadio Santa Laura, y que estuvo marcado por la tensión y las polémicas arbitrales.

El encuentro enfrentaba al penúltimo y al colista de la tabla, lo que se tradujo en un juego intenso y friccionado. Los “Dragones Celestes” abrieron la cuenta a los 10 minutos gracias a un robo de César Fuentes y una definición de “globito” de Edson Puch. Unión logró igualar a los 42’ con un penal convertido por Ignacio Jeraldino, sancionado por una mano de Agustín Venezia en el área.

En la segunda mitad llegaron las jugadas más controversiales. A los 78’, el juez Felipe González cobró un penal a favor de Iquique por una presunta falta de Bianneider Tamayo sobre Álvaro Ramos, decisión que generó dudas al no quedar claro el contacto en las repeticiones. Enzo Hoyos lo transformó en gol para el 2-1 parcial.

La tensión continuó a los 85’, cuando Marcelo Jorquera derribó a Kevin Contreras cerca del área. Inicialmente se sancionó tiro libre, pero tras revisar el VAR, González cambió la decisión a penal, también discutido por su ubicación. Cristian Insaurralde marcó el 2-2 definitivo.

En el tiempo agregado, Unión Española reclamó una tercera pena máxima por una falta sobre Renato Huerta, pero el árbitro desestimó la acción. Con este resultado, los hispanos suman 14 puntos y los nortinos 11, mientras Limache —el último equipo fuera de zona de descenso— acumula 17 unidades y aún debe jugar en la jornada.