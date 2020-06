Desde las 18 horas de este viernes entró en vigencia el cordón sanitario para el Gran Concepción, el que se extenderá hasta las 22 horas del lunes. La medida se decretó en el marco del fin de semana largo. Ante esto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, pide una cuarentena para controlar los contagios que advierte van al alza.

Según detalló en entrevista con CNN Chile, en su comuna se registraron 55 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y a la fecha suman un total de 922. En tanto, en la Región del Biobío se contabilizaron 256 nuevos contagios en el último día y en total llegan a los 5.958.

“Pedimos medidas concretas, medidas más estrictas, no medidas intermitentes. Cada vez que hay un fin de semana largo, desde que se inició la pandemia, pareciera ser que es un comodín destinar corones sanitarios para la zona metropolitana del Gran Concepción. En Valparaíso se realizaron muchas veces para fin de semanas largos cordones sanitarios que no sirvieron para nada y se tuvo que decretar finalmente cuarentena”, afirmó.

En la misma línea, agregó que “la única forma de hacerle frente a este virus que quita vidas es tomando decisiones mucho más radicales y concretas” junto con subrayar que “el confinamiento es la forma en la que derechamente vamos a poder frenar la cantidad de contagios“.

Lee también: [Minuto a minuto] Comienzan a regir los cordones sanitarios en RM, Valparaíso y Gran Concepción

Consultado por la situación hospitalaria en la comuna de Concepción, Ortiz aseguró que “el hospital clínico regional tiene el 100% de sus camas UCI ocupadas”. “La cuarentena total y absoluta es la única forma en la cual vamos a poder enfrentar este mortal virus“, aseveró.

“Lo más fácil es culpar a la ciudadanía”

Sobre la relación con el gobierno central, la autoridad comunal cuestionó que “de un comienzo este gobierno ninguneó los municipios, pero finalmente tuvo que darse cuenta que cada una de las acciones requería necesariamente el apoyo, que siempre ha estado, de los municipios”.

“Esto es de escuchar, de aprender, de humildad, que es una palabras que a lo mejor a algunas autoridades del gobierno se les ha olvidado“, añadió junto con advertir que “no podemos estar solo con una calculadora económica o electoral sobre la mesa para tomar medidas que en el fondo apuntan a salvar vidas”.

Lee también: Paula Daza anuncia plan piloto para test de saliva: Espera comenzar la próxima semana

No obstante, llamó a La Moneda a no responsabilizar exclusivamente a quienes incumplen las medidas sanitarias de las cifras. “Lo más fácil es culpar de todo a la ciudadanía, pero cuando la ciudadanía no ve autoridades tomar decisiones mucho más concretas, entonces la ciudadanía se relaja“, comentó.

El alcalde Ortiz concluyó pidiendo a los vecinos de Concepción que recuerden las medidas sanitarias básicas (lavado de manos y distanciamiento físico), ya que “hay un gobierno que no escucha, hay un gobierno testarudo, y por lo tanto depende de cada uno de nosotros cuidarnos“.

Revisa los contagios por COVID-19 en Chile: