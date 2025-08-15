Mundo estados unidos

Trump califica de “extremadamente productiva” su reunión con Putin y anuncia próximos contactos con Zelenski y la OTAN

Por CNN Chile

15.08.2025 / 19:47

El presidente de Estados Unidos destacó los avances logrados en el encuentro bilateral con Vladímir Putin, aunque aclaró que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo sobre la seguridad en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como “extremadamente productiva” su reunión con el presidente ruso Vladímir Putin, celebrada esta tarde en Alaska.

Durante la conferencia de prensa posterior, Trump señaló que ambos líderes lograron “algunos avances” y “grandes progresos” en sus conversaciones, aunque subrayó que “no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

Trump informó que próximamente se comunicará con la OTAN y con otros actores clave, incluyendo al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, para informar sobre los resultados del encuentro.

“En última instancia, la decisión es suya”, afirmó.

El mandatario estadounidense agregó que, pese a los avances, todavía no se ha concretado un acuerdo final.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva y se acordaron muchos puntos. No lo logramos, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo”.

