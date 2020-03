El denominado “lunes negro” de este 9 de marzo estuvo marcado por el alza del dólar y la caída de la bolsa. Los motivos esgrimidos son dos: el progresivo aumento de los casos de coronavirus y la “guerra petrolera” entre Rusia y Arabia Saudita.

En Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr explicó que las bolsas bajaron porque “los mercados no tienen confianza en los gobiernos, no tienen confianza en que los bancos centrales van a poder enfrentar esta situación, que tienen herramientas para compensar qué pasa si el coronavirus sigue avanzando”.

De acuerdo a Sohr, “todo indica que a estas alturas ya es una pandemia”, con cerca de 110 mil contagiados a nivel mundial.

“Donde tú quieras se llama pandemia, aunque la OMS por razones políticas no quiere usar la palabra, porque no quiere que haya pánico, porque no quiere que haya un desplome económico. Pero eso está ocurriendo, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Todo el mundo ve la gravedad increíble y la velocidad con que avanza este virus, y la incapacidad internacional para contenerlo”, comentó el experto.

Justamente, este lunes el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, declaró zona de cuarentena en todo el país. “El gobierno italiano está apostando a la conciencia ciudadana y que tomen razón de la seriedad de lo que están viviendo y que se queden y cumplan con todas las normativas”, dijo Sohr.

Además, señaló que “ya en Chile deberíamos estar tomando medidas muy radicales, es decir, no hay que esperar que esto ocurra”, ya que “una vez que empieza a haber infección comunitaria, finalmente pierdes el control”.

“Chivo expiatorio”

Finalmente, el analista sostuvo que “siempre cuando surgen estas cosas, desde la peste bubónica o la peste negra, siempre la gente buscó un chivo expiatorio. Algunas veces fueron los judíos, otras veces eran las brujas, o algún grupo minoritario”.

¿Quiénes serán el chivo expiatorio con el coronavirus? “Probablemente en Europa y en Estados Unidos, los inmigrantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezó la explosión del VIH, se acusó a los haitianos; hoy día en Europa, como en algún momento si tú tenías una apariencia árabe eras sospechoso, ahora es el chino, y si empieza a toser, cuídate“, expuso Sohr.

E hizo un llamado a “entender que cualquiera lo puede contraer, no hay maldad, no hay ninguna culpa. Lo que hay que combatir es el virus, no a las personas que son portadoras“.