En agosto, un informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) reveló que el mundo se está calentando más rápido de lo que los científicos pensaban y que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es crucial para evitar los impactos más catastróficos de la crisis climática.

Dado este contexto es que cobra especial relevancia la COP26, cumbre que comenzará dentro de pocos días en Glasgow, Escocia. Se espera que las conversaciones de los líderes mundiales en el marco de esta cumbre produzcan los próximos estándares de emisiones para frenar el calentamiento global.

Lee también: Presidente Piñera se reunió con Boris Johnson: La COP26 en Glasgow y la pandemia fueron los principales temas

Claudio Huepe, académico de la Universidad Diego Portales (UDP), detalló que esta COP se encuentra enfrentada a grandes desafíos. “Será realizada luego de pasar por uno de los peores momentos de la pandemia y, además, han pasado seis años desde el Acuerdo de París, que fue un hito muy significativo”.

Huepe, quien también es director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP, manifestó que esta conferencia es relevante “para tratar de tener metas más ambiciosas en términos de cambio climático y también generar instrumentos más adecuados para poder cumplir esas metas”.

Respecto a la importancia de este evento, el especialista sostuvo que el cambio climático es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad. “Ya estamos viendo los impactos muy catastróficos que está teniendo en todo el mundo el calentamiento global y, por lo tanto, es muy relevante tratar de acelerar esto”.

“La mayor parte de los acuerdos que se han logrado hasta ahora tienen como gran objetivo alcanzar reducciones (de gases de efecto invernadero) de aquí al año 2050 y lo que se está buscando ahora son mecanismos para poder acelerar esto y poder tener reducciones más significativas de aquí al 2030”, afirmó.

El rol de Chile en la COP26

Huepe manifestó que una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile “no tiene un impacto significativo a nivel mundial”. “Somos un país que aporta bastante poco, cerca de un 0,3% de las emisiones mundiales en promedio“.

Lee también: Raúl Sohr: “Probablemente la COP26 tenga mejores resultados que otras que preferimos no recordar”

“Sin embargo, el punto no es tanto que Chile individualmente pueda o no cambiar las cosas, el punto es que todos los países tienen que hacer un esfuerzo (…) Esto es un desafío para todo el mundo y aquí no hay nadie que se pueda liberar del problema del cambio climático”, concluyó.