Estafa a migrantes irregulares: Registro Civil se querella contra falsos funcionarios que exigían $350 mil a cambio de legalizar residencia en Chile

El Registro Civil interpuso una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras detectar a falsos funcionarios que cobraban a ciudadanos extranjeros para regularizar su situación migratoria.

Según información de TVN, la acción judicial, presentada la semana pasada, se originó luego de que una ejecutiva de la empresa Entel alertara sobre un intento de timo a un trabajador de nacionalidad colombiana, a quien le exigieron dinero a cambio de resolver su condición legal.

Según los antecedentes, los estafadores aseguraban desempeñarse en la oficina de Huérfanos con Manuel Rodríguez, en Santiago Centro.

La querella detalla que los sujetos “habrían engañado al usuario manifestándole falsamente que se desempeñaban como funcionarios del Registro Civil”, solicitando un pago de $350 mil. El hijo del afectado alcanzó a realizar un depósito parcial de 200 mil pesos antes de percatarse del engaño.

Una investigación interna de la institución pública confirmó que los sospechosos no pertenecen a los registros del organismo. Por este motivo, se solicitó a la Fiscalía Centro Norte que la PDI asuma las diligencias correspondientes y se tome declaración a los testigos que denunciaron la estafa.