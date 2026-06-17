Banco Central reduce proyección de crecimiento para 2026 a 1,0%-1,75% por bajo desempeño de la economía en el primer trimestre

El Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, en el que ajustó sus proyecciones de crecimiento e inflación para el período 2026-2028, en medio de los efectos del shock de costos provocado por el conflicto en Medio Oriente y de una actividad económica más débil de lo esperado en el primer trimestre del año.

El instituto emisor redujo el rango de crecimiento del PIB proyectado para este año a 1,0%-1,75%, frente al 1,5%-2,5% estimado en marzo.

Actividad se contrajo 0,5% en el primer trimestre por la minería del cobre

La revisión se explica principalmente por la sorpresa negativa de la actividad en el primer trimestre, que se contrajo 0,5% anual, afectada en gran parte por el desempeño de sectores vinculados a recursos naturales, especialmente la minería del cobre, golpeada por una menor ley del mineral y mantenciones en algunas faenas.

Para 2027, en cambio, el Banco Central elevó su proyección de crecimiento a un rango de 2,0%-3,0% (1,5%-2,5% en marzo), impulsado por un mejor desempeño esperado de la inversión. Para 2028, el rango se ajustó a 1,75%-2,75%.

El Consejo explicó que buena parte de los factores que afectaron a los sectores no mineros durante el primer trimestre tendrían un carácter transitorio y se revertirían en el segundo semestre, con la excepción de la minería del cobre, donde se anticipan efectos más persistentes.

Inflación en 3,9% por el alza de combustibles, con retorno a la meta en 2027

En materia de inflación, el IPC anual llegó a 3,9% en mayo, impulsado principalmente por el alza de los precios de los combustibles, mientras que la inflación subyacente —IPC sin volátiles— se ubicó en 3,2%.

El Banco Central proyectó una inflación algo mayor para fines de este año respecto de lo estimado en marzo, debido al cambio en el supuesto del precio del petróleo, aunque mantuvo su previsión de que la inflación total retorne a valores en torno a 3% durante el segundo trimestre de 2027.

Petróleo proyectado en US$ 90 para 2026 y cobre en US$ 5,8 la libra

El instituto emisor también revisó al alza sus proyecciones para los precios de las materias primas. La trayectoria estimada para el petróleo (promedio WTI-Brent) subió a US$ 90 el barril para 2026, US$ 78 para 2027 y US$ 74 para 2028.

El precio del cobre, por su parte, se proyectó en US$ 5,8, US$ 5,2 y US$ 5,0 la libra para el mismo período, respectivamente, en un contexto de mayor demanda asociada al uso de inteligencia artificial, la transición energética y el gasto en defensa