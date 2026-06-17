Cencosud marcó hito en el retail con el sorteo de 15 autos Tesla y 150 gift cards

Un hito histórico para el retail en Chile se vivió en el Costanera Center. Cencosud celebró el éxito de su ecosistema digital a través de su campaña “Un círculo que te premia”, la cual une a marcas icónicas como Paris, Jumbo, Easy, Santa Isabel, Spid y Cenco Malls. La iniciativa culminó con un espectacular sorteo que incluyó 150 gift cards de un millón de pesos y 15 autos Tesla Model 3 de última generación, premiando la fidelidad de sus clientes a lo largo de todo el país.

“Lo que busca la campaña ‘Un círculo que te premia’ es justamente tangibilizar este ecosistema donde están todos nuestros negocios integrados: París, Jumbo, Santa Isabel, Easy, Spid y nuestros centros comerciales Cenco Malls. Es poner al cliente en el centro de nuestra estrategia y a través de todas nuestras marcas, a través de nuestra aplicación, a través de nuestro programa de fidelidad, poder premiarlo“, explicó el Gerente General de Paris, Juan Luis Taverne.

Este hito refleja el compromiso de Cencosud por conectar de manera única con sus clientes, integrando todos sus servicios y marcas en un ecosistema digital dinámico y centrado en las personas.

Por su parte, el Gerente General de Easy, Federico Bucher, detalló que “esta campaña engloba a todas las marcas de Cencosud, donde nosotros invitamos a nuestros clientes a interactuar a través de la app, a comprar en nuestros locales de Easy, de Jumbo, de Santa Isabel, Spid, Paris, visitar nuestros malls y por sobre todo, a usar nuestra tarjeta Cencosud Scotiabank, donde de alguna manera se ven los beneficios potenciados. En esta oportunidad pudimos premiar a más de 160 clientes a lo largo de todo el país, desde Arica a Puerto Montt, y la verdad que nos llena de orgullo”.

La emoción de los ganadores

Los ganadores expresaron su profunda emoción y sorpresa al recibir estos importantes premios, destacando cómo el programa realmente reconoce su preferencia del día a día.

“Estoy súper feliz, súper contenta, de verdad que no me lo esperaba. Es un premio que nos viene súper bien como familia, así que feliz y agradecida de Cencosud por esta oportunidad“, manifestó María Eva, ganadora de una de las gift cards de un millón de pesos.

Asimismo, Úrsula, quien resultó ganadora de uno de los vehículos Tesla, relató: “Todavía no me lo creo, estoy en shock. Cuando me llamaron pensé que era una broma, pero ver el auto acá y que me entreguen las llaves es increíble. Soy cliente de toda la vida de Jumbo y de París, así que esto es un sueño hecho realidad”.

En tanto, Héctor, otro de los clientes galardonados con un automóvil de última generación, señaló que es “increíble. Uno siempre concursa pensando que nunca va a ganar, y de repente te encuentras con un auto de este nivel. Muy agradecido con la campaña y con el reconocimiento que le dan a los clientes“.

De esta manera, Cencosud consolida su posición de liderazgo en el retail de la región, apostando por la innovación, la sostenibilidad tecnológica y el valor compartido con sus usuarios.