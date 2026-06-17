Diputado DC propone crear un “Registro de Vándalos de Cuello y Corbata” para condenados por delitos económicos

En medio del inicio de la tramitación del proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, el diputado Patricio Pinilla (DC) anunció una iniciativa paralela para crear un listado de condenados por delitos económicos.

La propuesta fue bautizada como “Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata” y apunta a incluir a personas condenadas por delitos como lavado de activos, administración fraudulenta, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, estafa, cohecho o colusión.

“Todos quienes han sido condenados deberían ser parte también de un Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata, administrado por el Registro Civil”, señaló el parlamentario.

¿Qué propone el proyecto del diputado Pinilla?

El proyecto del diputado DC surge como respuesta al diseño del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno, que busca aplicar sanciones adicionales a quienes cometan ilícitos o dañen el espacio público.

En el caso de la propuesta de Pinilla, las sanciones estarían dirigidas a personas condenadas por delitos económicos y de corrupción.

El parlamentario planteó que quienes ingresen a este registro no puedan acceder a ciertos trámites, beneficios o espacios de decisión económica.

Entre las medidas propuestas figuran impedir que los condenados puedan sacar licencia de conducir, obtener pasaporte, recibir devoluciones del crédito fiscal, integrar directorios de empresas públicas o participar en licitaciones.

“Es decir, sanciones también de carácter económico, junto con las sanciones penales que merezcan sus conductas”, explicó Pinilla.

Gobierno defiende Registro de Vándalos

Consultado por la propuesta del parlamentario DC, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el proyecto original del Gobierno y marcó diferencias con los delitos económicos.

Según la autoridad, ese tipo de ilícitos ya son sancionados por los tribunales de justicia y corresponden a conductas distintas de las incivilidades que busca abordar la iniciativa del Ejecutivo.

“Lo que queremos es que las cosas que incomodan, que molestan a la ciudadanía, tengan una sanción”, sostuvo Alvarado.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que el proyecto del Ejecutivo considera conductas ya tipificadas en la legislación, salvo el rayado, que sería incorporado como una nueva categoría sancionable.

Críticas de la oposición

Desde la oposición han surgido cuestionamientos al alcance y proporcionalidad del proyecto del Gobierno, especialmente por la posibilidad de que conductas de distinta gravedad terminen bajo un mismo registro.

El diputado Jaime Bassa (FA) advirtió que la propuesta podría generar problemas de diseño normativo y apuntó a eventuales efectos sobre actividades comunitarias.

“Asignar sanciones adicionales solo complica el diseño normativo y genera este sinsentido de que eventualmente hasta los bingos que organizan las juntas de vecinos puedan caer dentro de la incivilidad”, afirmó.

Desde el oficialismo, el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) respondió que el debate parlamentario permitirá revisar el contenido del proyecto y descartó que el espíritu de la norma sea criminalizar actividades comunitarias.

“Nadie pretende ir a criminalizar a alguien que está haciendo un bingo, esa es una exageración y es pasarse un poco de rosca respecto al espíritu de la misma ley”, sostuvo.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará la tramitación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades durante esta jornada.