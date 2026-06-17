“La fiebre del Mundial no sólo se vive en las canchas”: Google lanza probador virtual impulsado por IA para las camisetas del torneo de 2026

La experiencia de los fanáticos del fútbol está viviendo una transformación digital profunda de cara a la próxima cita planetaria. En un comunicado oficial emitido por la compañía Google, se anunció la integración de nuevas herramientas tecnológicas orientadas a cambiar radicalmente la manera en que los hinchas interactúan con la moda deportiva. En su declaración, la firma tecnológica aseguró que “la fiebre del Mundial no sólo se vive en las canchas, sino también en las pantallas de los dispositivos móviles y televisores”, abriendo una ventana inédita para que los aficionados disfruten de usar las indumentarias de sus ídolos y se sientan más cerca que nunca de sus estrellas deportivas.

El núcleo de esta propuesta es “Try it on” (Pruébatelo), un renovado probador virtual integrado en Google Shopping que permite a las personas experimentar con la vestimenta oficial desde la comodidad de sus hogares. Mediante el uso de modelos generativos de Inteligencia Artificial (IA) avanzados, el sistema requiere únicamente que el usuario suba una fotografía de cuerpo completo. A partir de este registro, la plataforma es capaz de desplegar una visualización altamente precisa de cómo se adapta la prenda o el calzado al cuerpo, respetando de forma realista factores críticos del diseño como las sombras, las texturas y la caída real de la tela.

Esta innovación no opera de forma aislada, sino que se complementa directamente con un ecosistema de búsqueda inmediata compuesto por las funciones “Circle to Search” (Rodea para Buscar) y “Google Lens”. Por un lado, Google Lens permite la identificación instantánea de chaquetas alternativas, camisetas históricas o calzado exclusivo con solo apuntar la cámara del dispositivo o cargar una imagen, desplegando de inmediato los modelos exactos y las tiendas disponibles para adquirirlos. Por otro lado, Circle to Search facilita la interacción mientras se navega por redes sociales o se lee una crónica, permitiendo al usuario mantener presionado el botón de inicio y rodear el objeto con el dedo para desplegar opciones de compra sin necesidad de abandonar la aplicación en uso.

Desde la firma tecnológica destacaron el impacto de este ecosistema digital en el mercado actual, señalando textualmente que la iniciativa “no sólo redefine el entretenimiento para los fanáticos, sino que impulsa el comercio electrónico de las marcas deportivas oficiales y tiendas asociadas”. De este modo, la intención de compra del público futbolero se traduce en una decisión informada gracias a la exactitud técnica de su probador virtual de ropa y calzado. La compañía confirmó que todas estas funciones ya se encuentran completamente disponibles para los usuarios en dispositivos con sistemas operativos Android e iOS.