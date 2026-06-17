Tricel fija fecha para revisar requerimiento que busca destituir al Gobernador Claudio Orrego

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) fijó fecha para revisar el requerimiento que busca la destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Según una resolución del tribunal fechada el 16 de junio de 2026, la causa rol N° 1893-2025 fue puesta en tabla para el viernes 7 de agosto de 2026, a las 15:00 horas.

El requerimiento fue presentado por consejeros regionales de oposición, luego de un informe de la Contraloría General de la República que cuestionó gastos realizados por el Gobierno Regional Metropolitano.

¿Qué revisará el Tricel?

El tribunal deberá revisar la solicitud que apunta a remover a Orrego de su cargo como gobernador regional, bajo las causales de eventual abandono de deberes y faltas graves a la probidad.

La ofensiva surgió tras una auditoría de Contraloría que cuestionó gastos del Gobierno Regional Metropolitano antes de la elección de octubre de 2024, en la que Orrego disputó su repostulación.

Entre los antecedentes levantados por los requirentes se mencionan presuntas actividades de coaching, uso de recursos públicos en actividades electorales, utilización política de redes institucionales y eventual propaganda encubierta en medios oficiales.

También se apuntó a supuestas facturas infladas, horas extraordinarias no realizadas y tratos directos sin sustento legal.

Quiénes impulsaron el requerimiento

La acción fue promovida por consejeros regionales republicanos, de la UDI y algunos RN. Entre los impulsores aparecen los consejeros metropolitanos Ignacio Dülger, del Partido Republicano, y Álvaro Bellolio, de la UDI.

Para presentar la ofensiva ante el Tricel, los consejeros invocaron la norma que permite a un tercio de los integrantes del Consejo Regional requerir la remoción de un gobernador regional cuando se acusa abandono de deberes o faltas graves a la probidad.

De prosperar el requerimiento, Orrego podría ser removido de su cargo. En ese escenario, su reemplazo tendría que ser elegido entre los integrantes del Consejo Regional Metropolitano.

El antecedente del caso ProCultura

El requerimiento se produjo en el contexto del caso ProCultura, investigación en la que el gobernador regional fue sobreseído a inicios de junio.

Sin embargo, el proceso ante el Tricel corresponde a una vía distinta, de carácter electoral y administrativo, por lo que el tribunal deberá revisar los antecedentes presentados en esa sede.

La resolución conocida ahora no aborda el fondo del caso ni anticipa una decisión, sino que únicamente fija fecha y hora para que la causa sea revisada por el tribunal.

Lo que puede pasar el 7 de agosto

El Tricel está integrado por cinco ministros. Su presidente es Arturo Prado Puga, y también forman parte del tribunal Mauricio Silva Cancino, Adelita Ravanales Arriagada, Omar Astudillo Contreras y Gabriel Ascencio Mansilla.

En la resolución que fijó la causa en tabla aparecen las firmas de Arturo Prado, Adelita Ravanales y Gabriel Ascencio, además de la secretaria relatora Carmen Gloria Valladares Moyano.

El 7 de agosto se espera que el tribunal escuche el relato de la causa, revise los alegatos de las partes y luego inicie la deliberación correspondiente.

Si bien podría existir una definición ese mismo día, la redacción de la sentencia podría tardar algunas semanas, dependiendo del debate entre los ministros del tribunal.

Por ahora, la fecha fijada por el Tricel marca un nuevo hito en la ofensiva que busca sacar a Orrego del Gobierno Regional Metropolitano.