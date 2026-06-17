J.P. Morgan sobre estado de la economía nacional: “El balance de riesgos para la inflación se mueve hacia el equilibrio”

El banco de inversión J.P. Morgan analizó la decisión del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, calificándola de unánime y esperada por el mercado.

Según la entidad, el Consejo entregó un escenario algo más favorable para la convergencia de la inflación a la meta, ayudado por la caída en el precio del petróleo.

“El panorama macroeconómico se mantiene inusualmente incierto”

J.P. Morgan señaló que el Banco Central considera que el balance de riesgos para la inflación se ha ido moviendo hacia el equilibrio, aunque advirtió que el panorama macroeconómico se mantiene inusualmente incierto, en la medida en que el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto de manera definitiva y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado.

En esa línea agregaron que, si bien la actividad reciente ha estado afectada principalmente por shocks transitorios de oferta y las perspectivas de demanda no han cambiado mayormente, varios determinantes del consumo de los hogares se han debilitado.

Para J.P. Morgan, la caída reciente del precio del crudo le da al Banco Central espacio para volver a poner el foco en una actividad económica más débil de lo esperado durante este año.

El banco destacó además que las autoridades reiteraron que la trayectoria futura de la tasa se seguirá decidiendo reunión a reunión, incluso cuando los riesgos inflacionarios se hayan moderado de forma importante.

Un “vaivén desinflacionario” marcado por el shock de combustibles

Asimismo, describieron la trayectoria de la inflación de este año como un “vaivén desinflacionario”, marcado por uno de los mayores shocks de precios de combustibles de las últimas cuatro décadas, que ahora se estaría revirtiendo con rapidez.

De acuerdo al banco estadounidense, el año comenzó con una inflación cómodamente bajo la meta, hasta que un shock externo de materias primas la empujó transitoriamente cerca de la banda superior de tolerancia de 4%.

En enero y febrero, la entidad señaló que el IPC corría a un ritmo coherente con un eventual recorte de tasa de 25 puntos base, trayectoria que se vio interrumpida por las tensiones geopolíticas de fines de febrero, que elevaron el precio del Brent, gatillaron una revisión del mecanismo MEPCO y se traspasaron a los precios locales de los combustibles.

Cese al fuego con Irán podría restar 24 puntos base al IPC

La principal fuerza desinflacionaria que J.P. Morgan identificó para junio es la reversión parcial del shock de combustibles de marzo y abril, catalizada por el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Respecto a las próximas fluctuaciones de los combustibles, según los cálculos de J.P. Morgan, habría una baja de aproximadamente 6,5% en los precios, lo que se traduciría mecánicamente en un impacto directo de -24 puntos base sobre el IPC.