Ingreso de niños haitianos: Senador Longton apunta a Luis Thayer y acusa que “hay una complicidad bastante culpable”

Esta semana, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a territorio nacional durante 2025 bajo la causal de reunificación familiar.

El caso se produjo tras la publicación de Radio Biobío respecto a un informe de la Contraloría, que identificó que cientos de menores de edad ingresaron al país en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) junto a adultos cuyo vínculo no fue verificado por las autoridades competentes ni en el trayecto ni al momento del arribo.

Este miércoles, además, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que las solicitudes por reunificación familiar entre 2022 y 2025, considerando peticiones en general y no solo menores de edad, fueron 16.498. La mayoría correspondieron a menores de edad.

Bajo ese contexto, el senador de RN y miembro de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, advirtió que se trata de una situación muy grave y que fue advertida en su momento al entonces director de Migraciones, Luis Thayer, sobre que “niños podrían estar siendo objeto de trata o tráfico y vulneración de derechos evidentes ante la falta de verificación de antecedentes, no solamente en el aeropuerto, también en la frontera norte”.

Según comentó, en la frontera norte podría estar ocurriendo “algo incluso más grave desde el punto de vista de la verificación de antecedentes” y que “releva además una eventual responsabilidad internacional de nuestro país respecto al cuidado de menores de edad”.

#CNNChileRadio | Andrés Longton, senador (RN), sobre idagación de ingreso de niños haitianos: “Hay complicidad, negligencia y una mirada bien compasiva, respecto a lo que ocurría con menores de edad que ingresaban en vuelos chárter llenos al Aeropuerto”. pic.twitter.com/l4yekdtl4R — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

“En este caso me parece que hay bastante complicidad por parte de las autoridades del gobierno del expresidente Boric, particularmente el director de Migración, el cual pareciera ser que se conformaba solamente con enviar oficios y no informar a sus superiores respecto a la gravedad de esta situación”, afirmó en CNN Chile Radio.

En ese sentido, el senador planteó que durante la administración anterior existió una flexibilización respecto a los antecedentes exigidos para ingresar a territorio nacional y que dicha responsabilidad recae en Luis Thayer.

“Fue una decisión; la resolución la dicta la autoridad migratoria de turno. Esa resolución la dictó el exdirector Thayer, que por lo demás fue sujeto a distintos cuestionamientos durante los cuatro años”, aseveró.

Longton añadió que “hay una complicidad bastante culpable, porque además esto fue advertido”; sin embargo, “se hizo caso omiso de esta situación porque obviamente hay una mirada más condescendiente con la migración y era una forma también de evadir o evitar mayores controles respecto a migrantes que querían venir a nuestro país”.

Así, sostuvo que es importante investigar las eventuales responsabilidades de los organismos competentes en la materia y quienes hicieron los filtros para los ingresos.