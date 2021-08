Este lunes, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas publicó un preocupante informe en el que advierten que los fenómenos derivados de la emergencia climática en el planeta se han acelerado.

El documento sostiene que la Tierra se ha calentado rápidamente 1,1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y ahora se está precipitando hacia los 1,5 grados, un umbral crítico por el que los líderes mundiales acordaron que el calentamiento debe permanecer por debajo para evitar un empeoramiento de los impactos.

Además, a diferencia de evaluaciones anteriores, el informe del lunes concluye que es “inequívoco” que los humanos hayan causado la crisis climática y confirma que ya se han producido “cambios generalizados y rápidos”, algunos de ellos irreversiblemente.

The #IPCC released its latest #ClimateReport today, #ClimateChange 2021: the Physical Science Basis.

“The role of human influence on the climate system is undisputed.” – Working Group I Co-Chair @valmasdel

Report ➡️ https://t.co/uU8bb4inBB

Watch the video, 🎥 ⬇️ pic.twitter.com/hZOSU1xWQR

— IPCC (@IPCC_CH) August 9, 2021