Dos detenidos por tráfico de armas en La Florida: PDI incautó un subfusil y una pistola Glock

Un hombre de 24 años y una mujer de 18 fueron detenidos por su presunta participación en la comercialización de armas de fuego en la comuna de La Florida.

Durante el operativo, detectives de la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la PDI incautaron un subfusil, una pistola Glock, municiones y diferentes tipos de droga.

Ambos imputados fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva por orden del 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

El fiscal Alfredo Cerri, de la Fiscalía Supraterritorial, explicó que la investigación forma parte de una serie de diligencias contra personas dedicadas a distribuir armamento de alto calibre en distintas poblaciones.

“En ese contexto se determinó un traficante de armas que opera en la comuna de La Florida, el cual se encontraba ofreciendo armamento, específicamente subametralladoras, así como pistolas tipo Glock”, señaló el persecutor.

Armas y municiones incautadas

En el procedimiento, la policía decomisó un subfusil marca Armas Halcón, fabricado en Buenos Aires, junto con un cargador y 17 cartuchos calibre 9 milímetros.

También fue incautada una pistola Glock con su respectivo cargador, además de sustancias ilícitas cuya cantidad y tipo no fueron detallados.

Tras la audiencia, el tribunal determinó que ambos detenidos permanecieran privados de libertad mientras continúa la investigación.