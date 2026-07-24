Tras cortes de luz por lluvias: Sernac inició procesos extrajudiciales con seis empresas eléctricas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició seis Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con empresas eléctricas, luego de los cortes de luz que se produjeron durante el sistema frontal que ha afectado a gran parte del país.

La instancia extrajudicial busca “una propuesta compensatoria que beneficie a todos los consumidores afectados”.

Se trata de las empresas CGE, Chilquinta, Luzparral, Luz Linares, Compañía Eléctrica del Litoral y Energía de Casablanca.

La entidad señaló que las propuestas de las compañías “deben cumplir con una serie de exigencias establecidas en la Ley del Consumidor (LPC), como, por ejemplo, deben ser adecuadas al daño, beneficiar a todo el universo de afectados y no ser discriminatorias, entre otras”.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, indicó que “valoramos la postura de las compañías eléctricas de compensar a todos los consumidores más allá de lo que establece la norma sectorial, tal como ya lo indicaron públicamente algunas de ellas hace algunos días, por lo que a través de este procedimiento es formalizar dicho ofrecimiento”.

Y añadió que la Ley del Consumidor establece que las compensaciones deben ser justas, adecuadas y proporcionales al daño ocasionado.

González también señaló que no se descarta iniciar PVC con otras eléctricas.