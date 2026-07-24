Ministro Arrau afirma que migración irregular cayó 88% y destaca trabajo en la frontera norte

Este viernes, el presidente José Antonio Kast firmó las indicaciones al proyecto para modernizar el sistema de incentivos y extender la carrera a futuros carabineros.

En la instancia estuvo presente el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien afirmó que “durante mucho tiempo, Chile cedió terreno, debilitó el respeto a la ley, relativizó la autoridad y permitió que en sectores estratégicos del país el crimen fuera avanzando”.

En esa línea, entregó cifras sobre el trabajo que ha realizado el Ejecutivo a partir del 11 de marzo en materia de seguridad y migración.

“En la frontera norte, el 11 de marzo, mediante instrucción presidencial número 1, el presidente José Antonio Kast ordenó reforzar el despliegue militar, aumentando significativamente la dotación en los medios. En lo que va de gobierno, en la frontera norte, la migración irregular cayó 88%, las incautaciones de droga aumentaron un 250% y la incautación de contrabando, 350% respecto al año pasado”, detalló.

Y en la macrozona sur, según dijo, “del 1 de enero al 28 de junio, los ataques incendiarios bajaron un 16%, los bienes incendiados un 72% y los detenidos por hechos de violencia o terrorismo aumentaron un 21%”.

Baja en delitos a nivel país

La autoridad también comentó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 442 homicidios, cifra que corresponde a un 13% menos que el año pasado en comparación con el mismo período.

Asimismo, los robos violentos marcaron una disminución de 17% a nivel nacional y los secuestros extorsivos declarados por la PDI bajaron un 43% en lo que va del año.

“Estas cifras no son motivo para celebrar; nos queda un largo camino por delante, pero son avances sólidos, resultados de una planificación, un despliegue, coordinación y seguimiento. Todo esto forma parte del Plan Operativo de Seguridad, con tres ejes claros: prevención del delito, control territorial y fortalecer la institucionalidad del Estado”, sostuvo Arrau.

De ese modo, planteó que “uno de los focos de ese plan operativo es fortalecer la gestión policial, que es lo que nos convoca hoy día. En el caso de Carabineros, queremos una institución que se revitalice, capaz de atraer a más jóvenes, retener la experiencia, reconocer adecuadamente el riesgo, recuperar funcionarios a labores operativas y respaldar en materia jurídica y política”.

El primer aspecto es que los sueldos de los carabineros sean “más acordes con la responsabilidad y el riesgo”.

“En este proyecto o esta indicación sustitutiva que firmaremos, todos los carabineros recibirán una mejora salarial, pero además recibirán más adicionalmente quienes cumplen funciones operativas en comunas con mayor criminalidad o en unidades donde el riesgo es más alto”, acotó.

Mientras que el segundo apunta a recuperar la dotación.

El ministro de Seguridad afirmó que durante los últimos cinco años se ha registrado un total de 5.807 carabineros menos. Por ello, se mejorarán las condiciones de ingreso y se fortalecerá la formación para quienes quieran incorporarse a la institución policial.

Y añadió que “también vamos a retener la experiencia de los funcionarios que se encuentran en condiciones y quieran continuar sirviendo”.

“Pero el fortalecimiento policial no termina con aumentar la dotación o mejorar el equipamiento o las remuneraciones. No queremos solamente más carabineros; los queremos más preparados y mejor equipados, pero también más protegidos. Y por eso el Gobierno ha presentado un paquete legislativo”, cerró.