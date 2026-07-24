De las lluvias al calor: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, con máximas que llegarían hasta los 35° C.
La situación ocurre tras las lluvias que afectaron parte de la Región de Atacama y que provocaron distintas complicaciones.
Según el pronóstico de la DMC, la condición sinóptica es de dorsal en altura y las altas temperaturas se darían entre la mañana y la tarde de este viernes 24 de julio.
Así, las zonas afectadas serían:
- Tarapacá: Pampa
- Antofagasta: Pampa
- Atacama: Litoral, cordillera de la Costa y sectores de valles, Pampa
A continuación, los valores estimados de temperatura en °C.
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