Senador Sanhueza (UDI) alerta por casos de autoridades con test de drogas positivo: “Hay algunos seremis”

El senador de la UDI Gustavo Sanhueza aseguró que existirían nuevos casos de autoridades regionales con resultados positivos en test de drogas, luego de la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez.
En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario fue consultado por la renuncia de Rodríguez, quien dejó el cargo tras conocerse el resultado positivo de una muestra, mientras se espera la realización de una contramuestra y nuevos exámenes.
“El sistema está funcionando, yo creo que eso es lo primero que hay que destacar”, señaló Sanhueza.
El senador sostuvo que, ante un resultado positivo, el Ejecutivo debía actuar de manera inmediata.
“Cuando sale una muestra positiva, el Ejecutivo tomó de inmediato la decisión que es lo que corresponde”, afirmó.
“Hay algunos seremis”
En ese contexto, Sanhueza afirmó que el caso del exsubsecretario no sería el único dentro de la administración pública.
“Lo más preocupante, José Miguel, es que están apareciendo diferentes casos en diferentes regiones”, dijo.
Consultado sobre a qué casos se refería, el senador respondió: “Hay algunos seremis que también han salido en circunstancias positivas en algunas regiones del país”.
Sin embargo, el parlamentario no precisó qué secretarías regionales ministeriales estarían involucradas ni en qué regiones se habrían registrado esos casos.
“La región no lo recuerdo, pero es una situación que está desarrollándose, por lo tanto hay que ir tomando los resguardos necesarios”, agregó.
#CNNChileRadio | Gustavo Sanhueza, Senador (UDI), sobre Test de Drogas Positivo de Juan Pablo Rodríguez: “El Gobierno tiene que tomar medidas inmediatas- Lo más preocupante es que están apareciendo diferentes casos en diferentes regiones. Hay algunos Seremi que han salido en… pic.twitter.com/DbtHmbUiAe
— CNN Chile (@CNNChile) July 24, 2026
Lo más leído
- La advertencia de Jürgen Klopp tras ser nombrado entrenador de la selección de Alemania: "Si se meten con mi familia, me iré"
- Ximena Ossandón "protagoniza" un portonazo para concientizar sobre el uso de armas 3D
- Costanera Norte informa cierre de pistas laterales de Puente Lo Saldes por trabajos de remodelación que se extenderán hasta 2027
- Ejército y Farmacias del Dr. Simi despliegan ayuda aérea para damnificados por el sistema frontal
- Karen Rojo cumplirá cerca de un año de condena en Chile: Tribunal abonó 1.463 días de reclusión en Países Bajos