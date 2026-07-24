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Senador Sanhueza (UDI) alerta por casos de autoridades con test de drogas positivo: “Hay algunos seremis”

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Senador Sanhueza (UDI) alerta nuevos casos de autoridades con test de drogas positivo: “Hay algunos seremis”

El senador de la UDI Gustavo Sanhueza aseguró que existirían nuevos casos de autoridades regionales con resultados positivos en test de drogas, luego de la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario fue consultado por la renuncia de Rodríguez, quien dejó el cargo tras conocerse el resultado positivo de una muestra, mientras se espera la realización de una contramuestra y nuevos exámenes.

“El sistema está funcionando, yo creo que eso es lo primero que hay que destacar”, señaló Sanhueza.

El senador sostuvo que, ante un resultado positivo, el Ejecutivo debía actuar de manera inmediata.

Cuando sale una muestra positiva, el Ejecutivo tomó de inmediato la decisión que es lo que corresponde”, afirmó.

“Hay algunos seremis”

En ese contexto, Sanhueza afirmó que el caso del exsubsecretario no sería el único dentro de la administración pública.

“Lo más preocupante, José Miguel, es que están apareciendo diferentes casos en diferentes regiones”, dijo.

Consultado sobre a qué casos se refería, el senador respondió: “Hay algunos seremis que también han salido en circunstancias positivas en algunas regiones del país”.

Sin embargo, el parlamentario no precisó qué secretarías regionales ministeriales estarían involucradas ni en qué regiones se habrían registrado esos casos.

“La región no lo recuerdo, pero es una situación que está desarrollándose, por lo tanto hay que ir tomando los resguardos necesarios”, agregó.

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