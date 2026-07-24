Pedro Pascal tendrá una estrella en el Paseo de la Fama: será el tercer chileno en recibir el reconocimiento

Pedro Pascal sumará un nuevo reconocimiento a su carrera internacional: el actor chileno fue seleccionado para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la promoción 2027.

La distinción convertirá al protagonista de The Last of Us y The Mandalorian en el tercer chileno en contar con una estrella en el emblemático paseo de Los Ángeles.

Pascal fue incluido en la categoría de televisión junto con figuras como Lisa Kudrow, Adam Scott, Keke Palmer, Raven-Symoné y el creador de series Bill Lawrence.

La Cámara de Comercio de Hollywood todavía no ha informado la fecha exacta ni la ubicación donde se realizará la ceremonia de develación.

Ming-Na Wen anunció el reconocimiento a Pedro Pascal

La actriz Ming-Na Wen, quien compartió elenco con Pascal en The Mandalorian, fue la encargada de anunciar su incorporación a la promoción 2027.

“De apoderarse del Universo Cinematográfico de Marvel a gobernar el Imperio Romano. Este hombre, que amo, puede hacerlo todo: Pedro Pascal”, expresó durante la presentación.

El actor forma parte de un grupo de 32 nuevos homenajeados, seleccionados entre cientos de postulaciones por el Comité del Paseo de la Fama.

Entre los otros nombres anunciados aparecen Idris Elba, Kate Hudson, Sam Rockwell, Karol G, David Guetta, Sia, Linkin Park, The Ramones y Smashing Pumpkins.

¿Qué otros chilenos tienen una estrella en Hollywood?

El primer chileno en obtener este reconocimiento fue Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien recibió su estrella en junio de 2001 por su trayectoria en televisión y el alcance internacional de Sábado Gigante.

Siete años después, en enero de 2008, el cantante Lucho Gatica se convirtió en el segundo representante nacional en ingresar al Paseo de la Fama.

El intérprete de boleros recibió la estrella número 2.354 en reconocimiento a una carrera que alcanzó proyección internacional, especialmente en Chile y México.

Con su futura ceremonia, Pedro Pascal se sumará a Don Francisco y Lucho Gatica como los únicos chilenos distinguidos hasta ahora con una estrella en Hollywood.